Eurostat lancia l’allarme sulle famiglie italiane che non possiamo più ignorare

I dati diffusi da Eurostat relativi al secondo trimestre del 2026 evidenziano che i redditi reali pro capite delle famiglie europee sono cresciuti appena dello 0,1%, cioè non sono cresciuti i redditi delle famiglie. Questa dinamica salariale ha rallentato, fatica a tenere il passo del caro vita.

Tra l’altro, capite, dinamica salariale significa avere sempre il paraocchi, cioè esistono soltanto i salari, termine ottocentesco, diciamo i lavoratori dipendenti. In realtà ci sono i professionisti, ci sono gli autonomi, ci sono i piccoli e medi imprenditori e via discorrendo. Comunque il concetto è che le famiglie di tutti faticano a tenere il passo. Perché? Perché se le famiglie crescono dello 0,1% e l’inflazione nell’eurozona a settembre è stata del 3,8%, voi capite che la famiglia è più povera.

Inflazione al 5,4% in Italia e consumi che non spiegano i prezzi

Nel frattempo, per l’Italia viene stimata una fiammata inflattiva ancora più marcata, al 5,4%, nel mese di ottobre. Ora, a fronte di entrate pressoché stabili, i consumi reali delle famiglie europee sono aumentati praticamente dello 0,4%. Quindi con un’inflazione al 5,4% e un aumento dei consumi dello 0,4%, capite che è molto più alta la crescita dei prezzi che non dei consumi. Cioè sono prezzi che non sono legati ai consumi.

Tradotto, siamo sostanzialmente in un mondo di deflazione che io vi avevo anticipato anni fa, cioè aumenta l’inflazione ma non per consumi, anzi scendono i consumi, scende la produzione e scende anche ovviamente l’interesse agli investimenti e l’occupazione.

Risparmio delle famiglie in calo: il potere d’acquisto scende

Questa è la follia della dittatura europea, questo squilibrio tra le spese correnti e la capacità di guadagno sta determinando una progressiva e generale compressione della propensione al risparmio. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che la gente non ha i soldi da risparmiare. Molto semplice: a livello europeo il tasso di risparmio si è ridotto e l’Italia è una delle nazioni che registra una delle contrazioni più pesanti in assoluto, cioè scende addirittura di almeno 1,2 punti percentuali. Insomma, da una parte abbiamo un’inflazione galoppante e dall’altro abbiamo un potere reale delle famiglie che scende. Quindi il potere d’acquisto scende, il tenore di vita dei cittadini scende.

Questo lo dico nel panegirico dei governi che alcuni giornali tendono a fare, come bravo il governo Meloni. Questa è la situazione. Poi valutatelo voi, io non faccio una valutazione di tipo politico, dico soltanto che tutti i governi che si sono succeduti da 25 anni, da quando cioè siamo in quella gabbia di matti della dittatura europea, i risultati sono questi e sono sotto gli occhi di tutti, per cui il quadro complessivo fotografa evidentemente la vulnerabilità dei bilanci in tutta l’area euro. È un caso? No. Buona economia umanistica.