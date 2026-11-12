La partita è piacevole, la pioggia la bagna ma non la rallenta; i francesi si compiacciono della propria argenteria tecnica, l’Italia contrappone a un palleggio alto – borghese un’attenzione operaia a spazi e anticipi.

Se Gigio la regala, Pio la ripara: l’1-1 che chiude il primo tempo è più italiano che francese, tra colpa e redenzione. Meglio gli Azzurri, dalla mezz’ora fino al 45′, contro un avversario il cui talento gratifica lo sguardo di tutti, anche di quelli che continuano a fischiare gli inni nazionali.

A ridosso dell’ora di gioco, quando Barella e compagni hanno fatto qualche regalo di troppo, Cambiaghi guadagna il rigore accelerando su Malo Gusto nell’istante giusto; dal dischetto Sebastiano Esposito sceglie la soluzione più improbabile, vanificando il titolo “Fratelli d’Italia” che avevamo già appuntato a matita. Poco male: Dimarco appena entrato “chiama” l’inserimento di Frattesi sulla zolla ideale, il boato di San Siro sembra quasi anticipare il sinistro da 2-1.

L’Italia ha fame di recupero palla: il dato è più importante del risultato, che diventa più rotondo quando Vergara conquista un rigore che sembra nitido a velocità naturale, molto meno isolando i fotogrammi dell’impatto con Upamecano.

Pio Esposito dagli undici metri su carta millimetrata, alla destra di Maignan: 3 – 1 figlio di una coralità che esalta le doti individuali di una Nazionale il cui unico fuoriclasse è Donnarumma ma i cui protagonisti stanno tutti evidenziando il massimo grado di coinvolgimento possibile. Allora il migliore “in campo” è Roberto Mancini, che in poco tempo ha fatto germogliare foglioline d’autostima laddove c’era solo aridità di motivazioni.

Paolo Marcacci, 12 novembre 2026