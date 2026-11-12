La relazione clandestina che rischia di far saltare i piani USA sull’IA

Può una storia d’amore clandestina mettere a rischio il vantaggio competitivo sull’intelligenza artificiale di un’intera nazione e gli equilibri geopolitici tra due colossi mondiali? Sembrerebbe il trailer dell’ultimo film di spionaggio made in Hollywood, invece è il caso che tiene col fiato sospeso l’opinione pubblica da qualche giorno a questa parte. Al centro ci sono uno dei CEO più importanti del settore tech, una presunta spia cinese, pressioni sul governo degli Stati Uniti e indagini condotte dai servizi segreti. È la storia che ha fatto tremare una delle aziende più importanti del 21esimo secolo. Qui proviamo a conoscere meglio i protagonisti, a ricostruire tappa per tappa quello che è emerso, con le versioni di chi accusa e di chi difende, e a capire cosa c’è in gioco nella partita tra Stati Uniti e Cina.

Chi sono Jensen Huang e Alice Huang

Partiamo dai protagonisti. Jensen Huang ha 63 anni, è nato a Taiwan e guida Nvidia dalla sua fondazione, nel 1993. Nvidia è l’azienda leader nel settore della produzione di microchip, vale oltre 4.300 miliardi di dollari e i suoi processori sono il motore dell’intelligenza artificiale mondiale: i modelli che usiamo ogni giorno vengono “allenati” proprio su questi chip. Huang è anche un consulente informale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che lo porta con sé in ogni visita importante.

Dall’altra parte c’è Alice Huang Le, 43 anni. Per anni sarebbe stata reporter della tv di stato cinese, poi si sarebbe occupata di prodotti finanziari per diverse aziende, tra cui una banca britannica. Nel 2023 la svolta: comincia a dirigere Megaspeed International, società con sede a Singapore nata come costola di un produttore cinese di videogiochi, che offre servizi cloud basati proprio sui chip Nvidia. Da novembre 2023 Megaspeed è partner ufficiale di Nvidia, status che garantisce l’accesso ai processori più avanzati, e tra i suoi clienti ci sono aziende cinesi come Alibaba, che in realtà quei chip non potrebbero comprarli direttamente per i divieti imposti dagli Stati Uniti. Secondo la CNN, in tre anni Megaspeed è diventata uno dei maggiori acquirenti di chip Nvidia in Asia, con acquisti stimati da alcuni analisti in oltre 4 miliardi di dollari. L’azienda nega qualsiasi illecito e si definisce una società conforme e legale.

L’inchiesta del Dipartimento del Commercio e il fascicolo trasferito

Jensen e Alice vengono visti insieme in pubblico più volte: all’inizio del 2024 a un evento Nvidia in California, nel giugno 2024 al Computex di Taipei, l’anno dopo in un ristorante della capitale taiwanese. Nelle foto e nei video circolati in quei giorni appaiono molto vicini, e se ne vanno nella stessa auto. Intanto, tra la fine del 2024 e i mesi successivi il Dipartimento del Commercio apre un’inchiesta per capire se Megaspeed faccia arrivare illegalmente chip Nvidia in Cina, attraverso una rete di società schermo. Ma a un certo punto l’indagine si ferma.

Il New York Times racconta un episodio che fa discutere. A un certo punto, gli investigatori del Dipartimento del Commercio ricevono una mail dal capo dell’ufficio legale di Nvidia. Il suo messaggio dice che un alto funzionario del Dipartimento, nominato da Trump e vicino al segretario Howard Lutnick, gli ha dato il permesso di contattarli per parlare del caso. Per alcuni agenti è un campanello d’allarme: quel permesso non è passato dai canali normali e potrebbe compromettere l’indagine. Così il fascicolo viene trasferito in fretta al Dipartimento di Giustizia. Secondo il Times, a fermare l’inchiesta potrebbe aver contribuito anche il peso politico di Huang, che era molto vicino a Trump e a Lutnick. Ma è solo un’ipotesi, non un fatto dimostrato.

Il rapporto d’intelligence e il volo verso Pechino

Poi il dossier sale di livello e la storia prende una piega inaspettata. Secondo il Financial Times, all’inizio di quest’anno alcuni funzionari americani redigono un rapporto dettagliato, basato su informazioni di intelligence, in cui si sostiene che Jensen Huang abbia una relazione extraconiugale con una donna reclutata dal Ministero della Sicurezza di Stato cinese, il principale servizio segreto di Pechino. A maggio, prima del viaggio di Trump in Cina, il segretario di Stato Marco Rubio avrebbe avuto tra le mani un rapporto riservato proprio sulla questione. Huang, inizialmente escluso dalla delegazione, si imbarca poi all’ultimo. E il New York Times scrive che Trump sarebbe stato informato proprio sul volo verso Pechino. Secondo diverse ricostruzioni, il presidente decise di non intervenire per rallentare la corsa al vantaggio competitivo degli Stati Uniti sulla Cina per quanto riguarda l’intelligenza artificiale.

Le scuse, il crollo in Borsa e la difesa di Trump

Arriviamo alle ultime due settimane. Dopo le prime indiscrezioni di ottobre, le notizie si susseguono fino a costringere Huang prima a uscire allo scoperto e poi a rivolgere scuse pubbliche. Domenica 8 novembre scrive ai dipendenti: “Ho tradito mia moglie. Quello che ho fatto è imperdonabile.” Nello stesso giorno il consiglio di amministrazione di Nvidia apre un’indagine indipendente, precisando che non ci sono ragioni per ritenere compromessi la sicurezza nazionale o i segreti dell’azienda, e che Huang resta in carica durante gli accertamenti.

Lunedì 9 Wall Street reagisce male: il titolo arriva a perdere l’8,8%, bruciando circa 400 miliardi di dollari, prima di ridurre le perdite. Trump intanto difende Huang: “È una brava persona, ha fatto un grande lavoro per gli Stati Uniti. Penso che dovrebbe restare.” Con lui si schierano Elon Musk e diversi big della Silicon Valley. Il presidente aggiunge di aver saputo dei sospetti solo di recente e che l’Fbi indagherà, una versione che stride con quella del Financial Times e del New York Times. Intanto l’amministrazione informa il Congresso.

Martedì 10 arrivano altri due colpi. Primo: una causa degli azionisti davanti al tribunale federale di San Jose accusa Nvidia e Huang di frode, per non aver rivelato che la vicenda sollevava preoccupazioni di sicurezza nazionale. Secondo: The Information lancia l’accusa più grave. La relazione tra Huang e la presunta spia avrebbe agevolato la spedizione verso aziende cinesi di chip per almeno 7,5 miliardi di dollari, attraverso una rete di società tra Cina e Singapore, intestate anche a familiari di Alice Huang. Per i circa 240.000 chip dei modelli H100, H200 e A100 si parla di una società con sede in Cina che avrebbe ottenuto da Nvidia uno status privilegiato. Si tratta in questo caso di ricostruzioni giornalistiche che non sono state provate in tribunale. Alice Huang, stando a quanto riportato dai media nelle ultime ore, ha fatto perdere le sue tracce. Pechino respinge tutto: “La narrativa della spia cinese è un’accusa infondata, una calunnia e una diffamazione.”

Di cosa è accusato davvero Jensen Huang: un fatto ammesso e tre sospetti

A questo punto, con tante notizie accavallate, è bene fermarsi e mettere ordine: di cosa è accusato davvero Jensen Huang? La risposta breve è che, al momento, non c’è nessuna accusa in sede penale. Non ci sono incriminazioni a suo carico. Quello che abbiamo è una combinazione di un fatto ammesso e di tre sospetti. Il fatto ammesso è la relazione extraconiugale, che lui stesso ha confermato.

Il primo sospetto è che quella relazione sia stata usata dai servizi cinesi per ottenere informazioni su di lui e sull’azienda. In questa lettura Huang sarebbe il bersaglio di un’operazione di spionaggio, non il complice. Secondo Trump, lui gli avrebbe giurato di non sapere che Alice Huang fosse una spia. Il secondo sospetto è che la relazione abbia aiutato, direttamente o indirettamente, l’arrivo di chip vietati in Cina. Qui le cifre sono quelle che abbiamo visto, ma restano indicazioni giornalistiche, e nessun tribunale ha stabilito che Huang abbia favorito consapevolmente quelle spedizioni. Il terzo sospetto è quello degli azionisti: Nvidia e Huang avrebbero tenuto nascosti per lungo tempo i rischi legati al caso.

Tre ipotesi, quindi, tutte molto diverse tra loro. Nella prima Huang è una vittima, nella seconda un possibile complice involontario o negligente, nella terza un dirigente accusato di aver nascosto informazioni. E per ora nessuna delle tre è stata provata.

Perché il caso vale più di un gossip: chip, export e sfida sull’IA

Ora il punto centrale: perché questa storia vale più di un gossip miliardario? Per capirlo bisogna tornare a come funziona la sfida sull’IA. Allenare un modello avanzato richiede enormi quantità di potenza di calcolo, e quella potenza passa quasi interamente dai chip di Nvidia. Per questo, dal 2022 gli Stati Uniti limitano l’export di semiconduttori avanzati verso la Cina, per frenarne l’ascesa nell’IA. Ma negli ultimi due anni dai divieti categorici si è passati a una vera e propria trattativa.

Huang ha sempre sostenuto che i divieti, invece di fermare la Cina, finiscono per aiutarla. Il suo ragionamento è questo: se Pechino non può comprare i chip americani, è costretta a produrseli da sola. E questo spinge le aziende cinesi, come Huawei, a investire miliardi per costruire processori alternativi. Col tempo, dice Huang, la Cina diventerebbe indipendente dagli Stati Uniti e Nvidia perderebbe per sempre un mercato enorme. A dicembre Trump ha annunciato che Nvidia potrà vendere in Cina alcune tipologie di chip, con il governo americano che incassa il 25% delle vendite. Non quelli di ultimissima generazione, la serie Blackwell, che restano invece categoricamente vietati.

Dentro questo quadro lo scandalo degli ultimi giorni colpisce su tre livelli. Il primo è l’intelligence: il capo dell’azienda più strategica del settore sarebbe stato un bersaglio privilegiato, e anche se il consiglio esclude fughe di segreti, il solo sospetto cambia il modo in cui Washington si relaziona a Nvidia. Il secondo è il contrabbando: se i numeri riportati fossero confermati, significherebbe che i controlli sono stati aggirati su una scala che nessun divieto sembrava prevedere. Il terzo è politico: Trump deve gestire il caso mentre si prepara a partire per la Cina per il vertice Apec, con una strategia sull’IA costruita proprio sull’alleanza con l’uomo ora sotto accusa.

Le dimissioni di Jensen Huang da Nvidia

Il 12 novembre 2026 Jensen Huang si dimette con effetto immediato da CEO di Nvidia.

Un primato appeso a un uomo, un’azienda e una trattativa

Che Alice Huang sia davvero una spia, e che Jensen Huang sia stato un ingenuo, un complice o una vittima, lo stabiliranno le indagini, non noi. Ma questa storia ha già mostrato una cosa che non dipende dal verdetto: il vantaggio americano sull’intelligenza artificiale è più fragile di come viene raccontato. Per anni Washington ha presentato i chip come lo strumento per tenere la Cina a distanza. Ma quello strumento non appartiene a uno Stato: appartiene a un’azienda privata, che per sua natura deve crescere e vendere, e che è guidata da un fondatore al tempo stesso decisivo per la tecnologia e vicino al presidente. In mezzo c’è un sistema di controlli che si è inceppato prima ancora che lo scandalo diventasse pubblico, e regole che si sono ammorbidite attraverso trattative a porte chiuse.

In una storia così, la spia, vera o presunta, è solo l’elemento più spettacolare. Il nodo vero è la dipendenza: la sicurezza tecnologica di una superpotenza si regge su un uomo, su un’azienda e su una trattativa. E quando il primato su un rivale dipende dalla tenuta di tutti e tre, basta una crepa, anche privata, anche sentimentale, per farlo vacillare. Il finale di questa storia è ancora tutto da scrivere, ma la partita sul predominio dell’intelligenza artificiale tra Stati Uniti e Cina è apertissima e qualcosa, oggi, l’abbiamo capita: il terreno di scontro non sono soltanto i laboratori di ricerca e le fabbriche di chip, ma anche e soprattutto i rapporti, le mosse strategiche e i punti deboli di ciascun attore in ballo.