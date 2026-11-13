Italia-Francia, Damascelli: “Ci sottovalutavano: i soliti arroganti e narcisisti!”

ITALIA-FRANCIA – A San Siro, senza Mbappé tra i transalpini, la Nazionale di Mancini ha ribaltato il vantaggio di Olise con Pio Esposito e Frattesi. Domenica a Bruxelles, contro il Belgio, l’ultimo atto del girone di Nations League.

La Francia davanti allo specchio

Senza Mbappé, fermato da un problema accusato in settimana, la Francia di Zidane è passata avanti con Olise al 10′ e ha poi incassato la prima sconfitta da commissario tecnico. Tony Damascelli la legge così: “I francesi, soliti narcisi, pensavano di vincere facilmente, di fare un allenamento“.

Eppure il 2 ottobre allo Stade de France gli azzurri avevano già strappato un 1-1 con Bastoni, dopo lo 0-2 casalingo con il Belgio all’esordio. Zidane si era detto soddisfatto del gioco ma non del risultato. A San Siro, dopo un avvio incerto, l’Italia ha alzato i giri nella ripresa. La rimonta porta la firma di Pio Esposito, doppietta chiusa dal rigore del 75′ dopo l’errore dal dischetto del fratello Sebastiano, e di Frattesi al 63′. L’Italia è in testa al gruppo, a pari punti con la Francia e un punto sopra il Belgio.

A Radio Radio Mattino – Sport & News, l’opinionista ha ricondotto la serata a una questione di presunzione: “Gli attaccanti erano davanti allo specchio per dire “quanto siamo bravi“…“.

Mancini e il caso Pio Esposito

Roberto Mancini, tornato sulla panchina azzurra il 28 luglio, ha risposto allo 0-2 con il Belgio con il doppio successo sulla Turchia, il pari di Parigi e ora il colpo di San Siro. “Abbiamo dei ragazzi forti, la squadra sembra più consapevole del proprio potenziale“, è la valutazione di Damascelli.

Per l’opinionista la firma del ct è nell’intensità: “Mi è particolarmente piaciuta l’aggressività sul pallone, caratteristica tipica di Roberto Mancini“.

Il centravanti, 21 anni compiuti a giugno, all’Inter si divide l’attacco con Lautaro Martínez, Thuram e Bonny. Sul suo ruolo il giudizio è netto: “Pensare che Pio Esposito sia una riserva all’Inter fa venire l’acido, dev’essere il titolare senza ombra di dubbio“.

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