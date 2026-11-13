Peter D’Angelo smonta la narrativa sulle riviste scientifiche ▷ “Nessuno è immune dai finanziamenti”

Nel 2023 le riviste scientifiche hanno ritirato oltre 10mila articoli, un record secondo un’analisi pubblicata su Nature. Già nel 2020 il caso Surgisphere aveva mostrato come dati non verificabili potessero orientare decisioni sanitarie globali. Sul fronte dell’alimentazione, nel 2016 JAMA Internal Medicine ha documentato che una revisione apparsa nel 1967 sul New England Journal of Medicine era stata pagata dall’industria alimentare dello zucchero, senza che il finanziamento fosse reso noto. Il tema è al centro di Diete corrotte (Chiarelettere), il libro di Peter D’Angelo, ospite ai microfoni di Giorgio Bianchi a Un Giorno Speciale.

Gli studi ritirati

“Il centro del libro è proprio questo qui, cioè andare a capire quanto la scienza poi orienti le decisioni dei singoli, e soprattutto su una cosa così importante come l’alimentazione.” Così D’Angelo descrive l’impianto dell’inchiesta, per poi indicare le dimensioni del fenomeno: “All’inizio degli anni 2000 erano un centinaio circa gli studi ritirati l’anno. Adesso siamo passati a 5000 articoli l’anno circa che vengono ritirati, o perché sono infondati, o perché sono falsi, o perché ci sono imprecisioni o un peer review, diciamo, di scarso valore.”

Il giornalista non mette però sotto accusa l’intera ricerca scientifica: “Ovviamente non vuol dire che tutti i ricercatori abbiano un atteggiamento del genere, io sono convinto che ci sia una buona fede diffusa, però tutti hanno necessità di attrarre finanziamenti dalle università alle varie istituzioni.”

Da Harvard all’Academy

Per D’Angelo tutto parte da lontano: “Il peccato originale, diciamo, io nel libro lo faccio risalire ad Harvard, a una revisione degli anni ‘60. Quella revisione lì però era stata finanziata senza che nessuno lo sapesse, l’abbiamo saputo 50 anni dopo, da un grande soggetto che poi rappresentava i produttori di zucchero.”

Il caso più recente riguarda l’Academy of Nutrition and Dietetics, organizzazione statunitense dei dietisti. Sono ancora parole dell’autore: “Grazie all’accesso agli atti con il FOIA, con il Freedom of Information Act, si è visto che dal 2011 al 2017 avevano raccolto circa 15 milioni di finanziamenti da grandi produttori di bevande o snack o cibi ultraprocessati.”

Da qui la domanda che l’autore pone a chi legge: “Quello che arriva nei nostri piatti, quello che mettiamo a tavola, quello che mettiamo sul tavolo a colazione per i nostri figli, negli ospedali, nelle mense, è sano?”