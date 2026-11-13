Una passerella per presentare le proprie creazioni e borse di studio per proseguire la formazione. Su queste opportunità per gli studenti è stato costruito il Moda Roma Awards, l’appuntamento organizzato da Sabina Prati e Stefano Raucci, annunciato per lunedì 9 novembre al MACRO di Roma.

La manifestazione ha ricevuto il patrocinio e il sostegno dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, guidato da Alessandro Onorato. Il programma ha affiancato alle proposte delle scuole le collezioni di professionisti del settore, con l’obiettivo di dare visibilità a chi sta iniziando il proprio percorso nella moda.

Le scuole coinvolte e le borse di studio

Per la sfilata nella galleria del museo di via Reggio Emilia sono state annunciate le creazioni degli allievi di Alta Moda Academy, Istituto Sgrigna e Istituto Aniene, insieme a quelle degli studenti dell’Istituto Apicio Colonna Gatti di Anzio e Nettuno, dell’Istituto Professionale San Benedetto di Cassino e dell’Istituto Angelo Celletti di Formia.

Il progetto ha previsto l’assegnazione di borse di studio ad alcuni dei partecipanti, destinate a sostenerne l’attività accademica e la specializzazione.

«I giovani per noi sono fondamentali. Sono il presente, non solo il futuro e devono essere protagonisti delle nostre scelte», ha dichiarato Alessandro Onorato nella presentazione dell’iniziativa. «Per questo abbiamo deciso di sostenere “Roma Moda Awards”, che coinvolge centinaia di studenti del territorio, unendoli alla professionalità di artisti affermati. Condivido la scelta non scontata di mettere in palio anche delle borse di studio, per incentivarne l’attività accademica e la specializzazione nella moda. Vogliamo una società che valorizzi e supporti sempre di più i ragazzi, non che gli metta i bastoni tra le ruote. Noi lo stiamo facendo fin dal primo giorno, nella moda con tante iniziative con le accademie e in tutti gli altri settori, supportando anche eventi come questo».

Gli stilisti e gli ospiti annunciati

Accanto agli studenti, il programma ha incluso Sladana Krstic con Queen Mood e la stilista boliviana Piedades Villavicencio con Linea Ame, oltre alle proposte di Lady Garbo di Linda Garbini e di Anna Rita Rosati.

Tra gli ospiti annunciati figuravano Nadia Mayer, volto televisivo di Real Time, il look maker Pablo Gil Cagné e l’hair stylist Sergio Tirletti. Per indossare gli abiti sono state scelte le modelle e le allieve dell’accademia Sabina Prati Eventi Moda.

Prati e Raucci: «Opportunità concrete per chi studia moda»

L’organizzazione è stata affidata a Sabina Prati e Stefano Raucci, conduttore di Radio Radio, indicato anche come presentatore della serata.

«Innanzitutto ringraziamo l’assessore Alessandro Onorato per il patrocinio che ci ha concesso e per la fiducia rinnovata verso la nostra iniziativa. Abbiamo cercato ancora una volta di dare risalto al talento dei giovani che studiano moda e di dare una vetrina importante e opportunità concrete per la loro crescita», hanno spiegato gli organizzatori. «Accanto agli emergenti, ospiteremo stilisti che hanno già acquisito significative esperienze in tutto il mondo».

Per il backstage, l’organizzazione ha incaricato FacePlace Make Up Academy e lo staff di Divina Hairdresser della cura del look delle modelle, indicando Max Sebastiani come fotografo ufficiale. Il programma prevedeva l’ingresso gratuito per il pubblico e un brindisi conclusivo con i vini Viti mondane, a cura dell’Atelier Morini Via Montenapoleone Milano.