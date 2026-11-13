Moggi non trattiene le lacrime ricordando Calciopoli: “Ci diedero sei articoli 1! Moratti? Oggi perdono”

Il 16 maggio 2006 la Giunta del CONI affidò la Federcalcio a un commissario straordinario. Franco Carraro si era dimesso sotto il peso delle intercettazioni e la guida della FIGC passò a Guido Rossi: giurista milanese, ex presidente della Consob e, tra il 1995 e il 1999, consigliere di amministrazione dell’Inter.

Da quel momento tutto corse velocissimo. La Juventus finì in Serie B con penalizzazione, lo scudetto 2004-05 venne revocato e il 26 luglio quello 2005-06 fu assegnato a tavolino ai nerazzurri. Sul piano penale la vicenda si è chiusa il 23 marzo 2015: la Cassazione ha dichiarato prescritto il reato di associazione per delinquere contestato all’ex dirigenza bianconera, anche se nelle motivazioni ne ha riconosciuto l’esistenza. Vent’anni dopo, Calciopoli è ancora una ferita aperta.

Per Luciano Moggi quella ferita ha una data e un nome. “Quando è stato nominato Rossi si scoprì tutta la magagna. Lo avevano messo commissario per decapitare le persone, e poi avete visto tutto quello che è venuto fuori dopo. Si sono inventati delle cose, le hanno portate avanti nel modo migliore, hanno trovato i delatori che hanno detto quello che volevano. Sarebbe bello un confronto tra queste persone. Però a che pro? Cui prodest, direbbero gli intellettuali. Rossi era l’emanazione di una proprietà che voleva la condanna della Juventus perché vinceva troppo”.

Prescritto non vuol dire condannato

L’ex direttore generale bianconero rifiuta l’idea della colpa sancita da una sentenza: “Quando sento dire che sono stati condannati, non è vero: nessuno è stato condannato. La presidente di quel tribunale, la Casoria, ebbe a dire: facciamo processi più seri, che a Napoli ne abbiamo bisogno. Il pm Narducci e i giudici a latere l’hanno ricusata per ben tre volte, e il processo è andato in prescrizione. Quando è arrivato in Cassazione non hanno aperto neppure il fascicolo. Potevano assolvere anziché condannare, non hanno fatto né l’una né l’altra cosa: quindi condanne non esistono. Se un pm ricusa per tre volte il presidente del tribunale per perdere tempo, è perché non ha altro da dire che ‘reato a consumazione anticipata’, per giustificare 170.000 intercettazioni che noi italiani abbiamo dovuto pagare”.

Poi il confronto con un altro tribunale, che quelle carte le avrebbe lette in modo opposto. “La giustizia ordinaria di Milano ha detto che il presidente dell’Inter faceva lobbying con gli arbitri, e il procuratore federale Palazzi ha detto che l’Inter era la società che rischiava più di tutte per il comportamento del suo presidente. Due giustizie, una dice una cosa e una ne dice un’altra. Quella che ha letto tutte le intercettazioni non ha detto che la Juventus ha commesso reati. Era forse una delle poche che vinceva sul campo, con la forza dei suoi giocatori”.

Gli scudetti del campo

Da qui la richiesta di sempre. “Quei due scudetti andrebbero ridati, perché li ha vinti la Juve sul campo, su questo non c’è dubbio. C’è però un fatto che potrebbe inficiare questa decisione. L’avvocato Zaccone, che difendeva la Juventus, disse al processo sportivo: ho letto tutto in una settimana, rischiamo di andare in Serie C, quindi accettiamo la Serie B con penalizzazione. E alla fine la sentenza ha detto campionato regolare, nessuna partita alterata. Pensate alla distonia di tutte queste cose”.

Il potere degli altri

Il cuore della difesa resta quello delle telefonate, quelle che secondo Moggi mancavano e quelle che invece c’erano. “Il pm ci raccontava che non c’erano telefonate di altre società di calcio. Noi le abbiamo trovate a quintali, cercando le conversazioni di queste persone con gli indagati. Ma attenzione: non andavamo a cercarle per colpire gli altri, assolutamente no. Le cercavamo per dimostrare che noi non avevamo mai telefonato per chiedere qualcosa. Trovatemi un’intercettazione in cui io chiedo un favore a un arbitro o a un designatore. Se invece andate a guardare altre società, trovate chi diceva a Meani, il dirigente del Milan addetto agli arbitri, di far sapere a Paparesta che la sua pratica stava nelle mani sicure di Gianni Letta. Queste sono cose gravi. Noi non avevamo la possibilità di fare politica nel calcio, chi combatteva contro di noi evidentemente sì”.

Nel mirino finisce anche l’allora presidente federale. “Carraro ha dovuto ammettere che voleva favorire la Lazio per non farla retrocedere, e la Fiorentina. Nell’ottobre 2004, prima di Inter-Juventus, telefonò al designatore Bergamo, gli chiese chi era stato sorteggiato e si sentì rispondere Rodomonti: mi raccomando, gli telefoni e gli dica che non faccia favori alla Juventus. Questo era il presidente federale che avevamo allora. Anche lui dovrebbe un po’ vergognarsi”.

Sull’idea di un Moggi onnipotente, la risposta arriva con un sorriso amaro e un ricordo di guerra. Con l’ex ministro dell’Interno Beppe Pisanu l’amicizia risale all’infanzia: “Facevamo le commedie per i ragazzini come noi nelle case diroccate dal fronte. Una volta mettemmo in scena Sangue romagnolo su un palco di legno, e Beppe faceva la nonna. Arrivarono i banditi, pestarono troppo forte e spaccarono la porta. Pensate che potere avevamo: persino il ministro dell’Interno che mi telefona”.

Dall’altare alla gogna

In ventiquattr’ore passò dall’essere l’uomo più potente del calcio italiano a finire in prima pagina come un bandito. “Ho pensato tanto, ho riflettuto tanto. Ma sono un uomo abbastanza religioso, e il Vangelo dice che potrai essere dileggiato, osteggiato, ferito, ma nell’aldilà ti tornerà tutto quello che ti è stato tolto. Ci credo, e ho avuto la forza. Quando ho ragione la metto in campo e nessuno mi può fermare. Non ho ancora trovato in Italia una persona capace di trovare qualcosa contro di me. Per costruire il reato alla Juventus hanno messo insieme sei articoli 1, cioè magari la presa in giro di una società o un giocatore soffiato durante una trattativa, cose normali in un mercato. L’articolo 6 invece significa andare dagli arbitri a chiedere di far vincere una partita. Queste cose noi non le abbiamo mai fatte”.

Rancore verso i nerazzurri, però, nessuno. “Sono amico anche dell’Inter, perché lì c’è un amico mio bravissimo che si chiama Beppe Marotta, e ne sono fiero. Il brand non va preso in antipatia: se vuoi contestare qualcosa, devi contestare chi comandava l’Inter in quegli anni, Moratti o Tronchetti Provera. Io sono passato sopra anche a questo. A loro auguro tutto il bene che si può augurare a una persona. A noi hanno fatto del male, pazienza: nella vita succede anche questo”.

Nel finale la voce gli si incrina e il racconto torna a quella fede che ha richiamato più volte: “Come Gesù Cristo è stato messo in croce, altre persone potranno subire la stessa sorte, ma avranno la loro ricompensa in paradiso. Io mi auguro che almeno nell’aldilà ci sia qualcosa anche per me”.