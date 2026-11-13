“Siamo di fronte a una guerra cibernetica” | Il monito di Manlio Dinucci dopo l’allarme bomba

Dopo gli attacchi ai frigoriferi dei supermercati, le mail con falsi allarmi bomba in migliaia di scuole e il blackout globale di Microsoft, Manlio Dinucci invita a guardare oltre l’emergenza: cos’è davvero la cibernetica, cosa insegna la storia italiana e perché si parla quasi solo di attacchi che arrivano da Paesi ostili all’Occidente.

Che cos’è la cibernetica

Prima di tutto, la definizione. Cibernetica e informatica, ricorda, non sono sinonimi: la cibernetica è la disciplina che studia i meccanismi di comunicazione e di controllo negli organismi viventi e nelle macchine. Il termine fu coniato negli anni Quaranta del Novecento dal matematico statunitense Norbert Wiener e deriva dal greco kybernètikè téchnè, ‘l’arte del pilota’, riferita al timoniere di una nave.

Le notizie del momento

Manlio Dinucci ripercorre i titoli di questi giorni: gli attacchi hacker ai supermercati, con la riunione a Palazzo Chigi e i casi in Belgio, Svezia e altri Paesi; il blocco informatico che ha colpito i servizi Microsoft da Stati Uniti e Asia, con disagi anche all’assistenza delle compagnie aeree; l’allarme bomba arrivato per email a circa 6.000 scuole. Sulle mail firmate Mikhail Andropov, che minacciano un «genocidio contro gli italiani», parla di una «strategia dell’attenzione»: creare un clima di tensione crescente.

Il precedente: dalla strategia della tensione ai giorni nostri

Qui il filo si sposta sulla storia. L’Italia ha già conosciuto una strategia della tensione, ma con bombe vere: Piazza Fontana nel 1969, Piazza della Loggia a Brescia e il treno Italicus nel 1974, la strage di Bologna nel 1980. Racconta anche un episodio personale, una valigia dimenticata su un treno Roma-Firenze che fece scattare l’allarme del capotreno, per dire quanto fosse pesante quel clima. Richiama poi i discorsi dei leader dopo l’11 settembre 2001, in particolare l’immagine del nemico che vive negli angoli più bui della terra, e la figura del babau, lo ‘spauracchio’ usato per spaventare i bambini: la paura, sostiene, prepara qualcosa.

‘Cui prodest?‘

Se ci si convince di essere minacciati da Mosca o da Teheran, arriva fino a dire, l’unica via per ragionare con la propria testa è l’antica domanda latina cui prodest?, a chi giova. La locuzione, ricorda, risale alla Medea di Seneca: il delitto l’ha commesso colui al quale esso giova.

La domanda della BBC e la classifica del potere cibernetico

Per allargare lo sguardo ci siamo posti un interrogativo attribuito alla BBC: perché si sente parlare così raramente di attacchi cibernetici sferrati dall’Occidente? Indica due centri operativi: la National Security Agency statunitense, con quartier generale a Fort Meade, nel Maryland, e il britannico Government Communications Headquarters. Cita poi il National Cyber Power Index del Belfer Center di Harvard, che mette gli Stati Uniti al primo posto tra le potenze cibernetiche, seguiti da Cina, Russia, Regno Unito, Australia, Paesi Bassi, Corea del Sud, Vietnam, Francia e Iran. La conclusione: anche l’Occidente dispone di strumenti di guerra cibernetica, e primeggia.