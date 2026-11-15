Dhacker, spionaggio e cyberwar: il piano degli USA passa dalla NSA | Manlio Dinucci in diretta

Il Pentagono punta a potenziare le proprie capacità cibernetiche. Dalla NSA alle operazioni TAO, fino alle tecnologie per mascherare l’identità digitale: il cyberspazio è diventato un terreno strategico di confronto tra le grandi potenze.

Manlio Dinucci ci porta nel cuore dello spionaggio informatico.

La guerra del futuro non si combatte soltanto con missili e carri armati. Una parte sempre più importante del confronto internazionale passa attraverso reti informatiche, infrastrutture digitali e operazioni di intelligence. Il 6 novembre 2025 il Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti ha annunciato un modello revisionato per rafforzare le proprie forze cibernetiche, denominato CYBERCOM 2.0. L’obiettivo dichiarato è contrastare le minacce provenienti dalla Cina, potenziare le capacità operative e reclutare specialisti informatici altamente qualificati.

NSA e TAO: il cuore dello spionaggio informatico

Al centro dell’apparato americano c’è la National Security Agency (NSA), l’agenzia specializzata nell’intelligence elettronica e nell’intercettazione delle comunicazioni estere, che opera in stretta collaborazione con lo US Cyber Command. Particolare attenzione è rivolta alla divisione storicamente conosciuta come Tailored Access Operations (TAO), associata alle operazioni di accesso e infiltrazione nei sistemi informatici stranieri.

Le attività attribuite a questa unità comprendono lo spionaggio digitale, lo sviluppo di strumenti informatici specializzati e la preparazione di operazioni nel cyberspazio. Tra gli obiettivi strategici rientrano anche le infrastrutture di telecomunicazione internazionali, compresi i cavi sottomarini in fibra ottica attraverso cui transita gran parte del traffico Internet mondiale.

Quantum Squirrel: identità digitali e attacchi informatici

Tra gli elementi più interessanti emerge il programma Quantum Squirrel, descritto in documentazioni divulgate come una tecnologia capace di mascherare l’identità di un sistema informatico durante le connessioni a Internet. Un aspetto che solleva interrogativi importanti sulla possibilità di identificare con certezza la provenienza degli attacchi informatici.

Individuare l’indirizzo dal quale sembra partire una comunicazione, infatti, non significa necessariamente conoscere il vero responsabile. Un problema particolarmente delicato quando vengono colpite infrastrutture pubbliche, aziende e istituzioni.

La guerra invisibile e i nuovi equilibri geopolitici

La guerra cibernetica non riguarda soltanto lo spionaggio. In uno scenario di conflitto, conoscere le infrastrutture digitali di un avversario significa anche comprenderne le vulnerabilità e la capacità di risposta. Reti di comunicazione, sistemi energetici e servizi essenziali possono diventare elementi strategici di un confronto militare.

Il rafforzamento di CYBERCOM 2.0 conferma che Washington considera il cyberspazio una priorità, soprattutto nella competizione con la Cina. Ma la questione riguarda anche l’Europa: quanto siamo preparati a difendere le nostre infrastrutture digitali in un contesto internazionale sempre più teso?

La cyberwarfare è già una realtà. Comprendere chi sviluppa queste capacità e quali conseguenze possono avere significa capire una parte fondamentale degli equilibri geopolitici contemporanei.