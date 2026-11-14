Perché ce l’ho con l’Euro? Vi dico tutto: cause e falsi miti

Ci sono persone che ancora oggi mi chiedono: ma perché ce l’hai così tanto con l’euro? Beh, vi voglio dare delle informazioni.

Se analizziamo le ragioni della profonda perdita di valore dei cosiddetti salari reali, cioè degli stipendi degli italiani negli ultimi 30 anni, i dati OCSE, cioè i dati di un’organizzazione certamente importante a livello internazionale, mostrano che tra il 1995 e il 2025, cioè in circa 30 anni, le retribuzioni italiane sono cresciute appena del 2,3% a fronte del 27,4%, per esempio, registrato in Francia. Cosa vuol dire? Che in 30 anni, dal 1995 al 2025, noi italiani abbiamo avuto un aumento del 2%. I francesi del 27%.

Euro e svalutazione interna: il vero nodo dei salari italiani

Quanto alle ragioni del divario, tra i fattori strutturali c’è l’adozione dell’euro e la conseguente svalutazione interna per recuperare la competitività, quello che io vi spiego ormai da tanti anni. Per me questa è sostanzialmente la motivazione principale.

Le altre cause che si leggono in giro sono stupidaggini, perché parlano di bassa produttività. Ma dove? Ma in che senso? Fatemi un po’ capire. La frammentazione del tessuto produttivo in microimprese. Ma perché? Perché prima non avevamo le microimprese? Cos’è cambiato? L’insufficienza degli investimenti? Certo, questo sì, è ovvio. Se mi massacrate di tasse, di burocrazia europea, è ovvio che la gente non ha più la capacità di investire.

Io ieri sera, per esempio, ero qui a Roma in un convegno e ricevevo un imprenditore della Campania che mi parlava e mi riferiva esattamente queste problematiche. Era la prima volta che lo vedevo. Tutti gli imprenditori che incontro ogni giorno mi rammentano gli ostacoli, soprattutto quelli della burocrazia europea.

Riforme europee o fregature europee: cosa devono fare gli imprenditori

Poi naturalmente si raccontano altre cose, per esempio i costi sistemici, i problemi delle carenze del capitale umano, e cioè il fatto che è difficile trovare lavoro. E per questo il semplice taglio fiscale assolutamente non è utile. Quanto alla vera rotta da seguire, gli articoli che leggo parlano delle solite cose: le riforme europee. Sapete che le riforme vanno tradotte nel mio linguaggio come fregature. Voi sostituite riforme europee con fregature europee, o riforme legislative con fregature legislative: cari italiani, cari imprenditori, avrete l’idea di che cosa vi aspetta.

È quello che io spiego agli imprenditori: oggi lo spiego a Roma e il 26 novembre lo spiegherò in un convegno a Milano dal vivo. Tanti imprenditori si stanno iscrivendo dal sito valeriomalvezzi.it. In tutto questo, piangersi addosso non serve a niente. Non pensiamo che a breve cambino le cose. Quello che può cambiare a breve è imparare a fare pianificazione strategica per la vostra azienda, anche in contesti difficili, farla crescere, prosperare, essere felici, lavorare di meno. So che non ci credete, ma tanti imprenditori invece sono in grado di farlo.

Malvezzi Quotidiani, l’Economia Umanistica spiegata bene | Con Valerio Malvezzi