“La gente non arriva a fine mese”, Manovra 2026: scontro Lucaselli-Gubitosa su pensioni e sanità

La coperta è corta, il testo è blindato e le piazze si scaldano. La legge di bilancio 2026 entra nel vivo del confronto parlamentare e, alla vigilia dell’incontro convocato dalla premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi con tutti i sindacati il 13 novembre, ad Astrea si accende il confronto tra opposizione e parti sociali. In diretta Angelo Marinelli, segretario confederale CISL, Ilenia Lucaselli, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Bilancio alla Camera, e Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle.

La CISL, attraverso Marinelli, chiede di eliminare una sola disposizione: quella che modifica il meccanismo di rivalutazione delle pensioni di importo medio. Secondo le stime del sindacato, la nuova modalità potrebbe comportare perdite di circa 10-11 euro mensili su un assegno da 1.800 euro netti, fino a circa 90 euro per le pensioni più elevate. La proposta è recuperare risorse attraverso una diversa tassazione delle rendite finanziarie, rinunciando all’aumento della flat tax per gli autonomi e rafforzando la lotta all’evasione.

Di tutt’altro avviso Lucaselli, di Fratelli d’Italia, che difende la manovra e sostiene che la rivalutazione prevista, insieme al taglio IRPEF, garantirà benefici a pensionati e lavoratori. La rappresentante della maggioranza rivendica inoltre gli stanziamenti per la sanità e sostiene che le risorse destinate alla difesa non siano in competizione con quelle sanitarie.

Durissima la replica del Movimento 5 Stelle. Gubitosa definisce la manovra una ‘lotteria’, critica i 14 miliardi destinati alla difesa in due anni e denuncia risorse insufficienti per la sanità. Il M5S rilancia inoltre la richiesta di una tassazione sugli extraprofitti delle grandi società.

Il confronto si accende infine proprio sulla tassazione delle imprese: Lucaselli rivendica gli interventi del governo sui profitti bancari e sfida il Movimento 5 Stelle a ricordare quali misure analoghe abbia adottato durante la propria esperienza al governo.

Pensioni, sanità e risorse pubbliche restano così al centro dello scontro. La partita sulla manovra prosegue ora con gli emendamenti e il confronto sulle possibili modifiche alla legge di Bilancio.

Astrea – Un programma a cura di Rosanna Piras