Quando l’indottrinamento sull’Euro arrivò nelle scuole: “E noi genitori non abbiamo mai indagato”

Il conformismo è possibile grazie all’indottrinamento. E se c’è una cosa criminale che si può fare, soprattutto in una democrazia che si dice tale e poi si comporta come una dittatura, è indottrinare le persone. Succede già nelle scuole d’Italia: veniamo indottrinati fin da bambini, e chi cresce con certe convinzioni da piccolo fa fatica a cambiare.

Il pieghevole del 2007

Negli anni Sessanta, quando andavo a scuola, c’era la mela marcia che cercava di indottrinarti. Ma i genitori andavano dal professore o dal preside e dicevano: “Non ti azzardare a indottrinare mio figlio”. Oggi invece l’indottrinamento è stato formalizzato, istituzionalizzato.

Mio figlio, 27 anni, laureato in informatica, ha ritrovato tra i vecchi libri delle elementari un documento del 2007, quando aveva 8 anni. Sulla testata c’è “Commissione Europea“: un documento che, racconta lui, gli fu consegnato a scuola. In copertina un cameriere che simboleggia l’Unione Europea al servizio del cittadino, con sul vassoio la Torre di Pisa, l’aereo, il carrello della spesa, la casa. Dentro, “una valuta unica per un’Europa unita” e l’elenco dei benefici dell’euro: stabilità monetaria, bassa inflazione, trasparenza dei prezzi.

Poi c’è la sezione “euro bufala”: secondo questi signori è una bufala sostenere che la valuta unica abbia fatto salire i prezzi.

O ancora parlavano di “prezzi stabili”: ma di che?

Riconoscere l’errore

Se avessi visto questa cosa nel 2007, sarei andato a scuola e avrei ribaltato le scrivanie al preside. Non l’ho fatto, e riconosco anch’io l’errore di non aver indagato: riconoscere l’errore è la strada per la salvezza, per crescere. Dobbiamo riprenderci la nostra sovranità personale e capire quando ci stanno indottrinando.

Il pieghevole assicurava che la stabilità economica incoraggia la pianificazione a lungo termine. Ma come facciamo a pianificare a lungo termine se le bollette ci sono aumentate del doppio e del triplo nel giro di poche settimane?