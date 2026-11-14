Basta un’email per svuotare le scuole: siamo ostaggi della tecnologia

Si è verificato nei giorni scorsi nelle scuole di mezza Italia e in verità anche in altre nazioni europee un attacco hacker in piena regola. Un attacco hacker che ha costretto gli edifici scolastici all’immediato sgombero per via del paventato rischio di attentati e bombe. Infatti con una serie nutritissima di e-mail si indicava a molte scuole italiane la possibilità di un imminente attacco di tipo terroristico.

Per fortuna non si è registrata alcuna esplosione e si è trattato soltanto per così dire di un attacco hacker organizzato su larga scala. La domanda che tutti si pongono naturalmente con ottime ragioni così suona. Chi c’è dietro a questo gesto inqualificabile? Qual è la regia occulta che ha operato in questa maniera oscena minacciando direttamente le nuove generazioni italiane sia pure senza poi alcuna conseguenza pratica? Ovviamente il governo italiano lascia nemmeno troppo obliquamente intendere che il vero responsabile debba essere individuato come sempre ormai nella Russia di Putin e segnatamente nella cosiddetta guerra ibrida come viene genericamente definita.

Per guerra ibrida si può intendere in termini generalissimi la guerra strisciante che la Russia si dice sta conducendo contro l’Europa per destabilizzarla e per farla precipitare nel panico. La Russia di Putin per parte sua ha lasciato intendere che si tratta di un’oscena mossa preordinata e gestita dall’Europa per poter giustificare in tal guisa presso l’opinione pubblica ampiamente manipolata i nuovi pacchetti di aiuti militari e finanziari a beneficio del guitto di Kiev l’attore piantagrane Zelensky prodotto in vitro di Washington se non di Hollywood e ciò anche al cospetto del crescente scontento che sta maturando in mezzo a Europa rispetto tra l’altro al tema della guerra. Insomma per il governo italiano la colpa è della Russia di Putin e per la Russia di Putin la colpa è del governo italiano e dell’Europa che hanno di fatto fatto o lasciato fare questa messa in scena volta, lo ripeto, a giustificare l’ingiustificabile supporto bellico a oltranza a Kiev.

Sia quel che sia allo stato dell’arte noi non abbiamo ovviamente una risposta, ne possiamo a priori smentire né la tesi del governo italiano né quella della Russia. Quel che è certo al di là di ogni ragionevole dubbio è che ormai come la migliore filosofia novecentesca aveva limpidamente adombrato: siamo totalmente in balia della tecnica che pure ci illudiamo di controllare e di organizzare secondo i nostri progetti per adoperare una nota e felice espressione di martin heidegger siamo ormai giocattoli nelle mani della tecnica.