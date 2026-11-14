Libro di Storia politicizzato? Bignami: “Non vogliamo che venga ritirato. Vi dirò, è quasi da ringraziare”

Una pagina di un manuale di storia è tornata a dividere la politica italiana.

È quella di Trame del tempo, volume edito da Laterza per le classi quinte delle scuole superiori, che già nel giugno 2025 era finito al centro di un’interrogazione parlamentare. Il passaggio incriminato descrive il governo Meloni come un esecutivo che “si distingue nell’attuazione di misure chiaramente liberticide”, cita il ddl Sicurezza, parla di una “guerra ai migranti” condotta “con piani di deportazione” e attribuisce al partito della premier “una stretta relazione con la sua base dichiaratamente fascista”, richiamando l’inchiesta di Fanpage “Gioventù meloniana” del giugno 2024. Riemerso in questi giorni sui social, il caso ha spinto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara a chiedere il ritiro del testo. L’editore non arretra: secondo l’amministratore delegato Alessandro Laterza, un ministro non può intervenire per chiedere di modificare o non adottare un libro di testo.

La prova provata

Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Galeazzo Bignami, che ha rilanciato la pagina sui propri canali, rifiuta l’etichetta dell’indignazione a sorpresa: “Sconvolto no, perché vorrebbe dire che sono sorpreso. Quando noi denunciamo un piano di ideologizzazione strisciante nelle scuole, beh, questa è la prova provata. Se non fosse che va oltre qualsiasi decenza, quel libro sarebbe quasi da ringraziare, perché ci fa capire qual è il livello che qualcuno vorrebbe imprimere alle scuole italiane”.

A stupirlo è semmai la linea dell’editore: “Sorpreso da Laterza, che invece di dire ‘in effetti abbiamo sbagliato’ difende quel libro, come per dire ‘ma stiamo scherzando?’. E ci mancherebbe altro: indottrinare i nostri figli non è una libertà”.

Il manuale, però, per Bignami è soltanto la punta più visibile di un fenomeno più largo.

“La situazione non è brutta come sembra, è molto peggio. Questo libro è stampato nero su bianco, quindi fanno fatica a dire che ce lo siamo inventati. Ma pensiamo a tutto il resto: le occupazioni, oppure la storia dei ragazzi sospesi a Cesena perché avevano esposto uno striscione con scritto ‘Italia agli italiani’, con tanto di tesina correttiva. Allora cosa si dovrebbe fare a tutti quelli che occupano le scuole italiane con falce e martello? Avete sentito parlare di tesine correttive o di sospensioni? No, perché la scuola, in violazione dell’articolo 97 della Costituzione, che parla di imparzialità, tende a insegnare cosa è giusto e cosa è sbagliato”.

Insegnare a pensare

Il principio, nelle parole del deputato, è semplice, e vale ben oltre la politica: “La scuola non deve insegnarti cosa pensare, deve insegnarti a pensare, e poi ognuno dovrebbe farsi la sua idea. Dalla politica potremmo passare alla cultura, all’ideologia gender, a ogni cosa. Sento professori di matematica che spiegano la politica nostrana: già sarebbe un miracolo se professori così sapessero insegnare la matematica. Facciano bene il loro lavoro, visto che li paghiamo per quello, e lascino da parte le loro idee, rispettabili, ma non sono stati assunti per insegnarle”.

Il prezzo del silenzio

C’è poi un effetto meno visibile, che riguarda chi in classe si siede ogni mattina. “Se passa il messaggio che un ragazzo che manifesta le proprie idee, come è normale che sia a scuola, viene censurato, sospeso, bastonato, in termini figurativi mi auguro, questo lo intimidisce. Nella migliore delle ipotesi lo porta a rinchiudersi rispetto al programma osceno di qualcuno, nella peggiore a schierarsi dalla parte del pensiero unico dominante. Pensiamo ai ragazzi sospesi per aver scritto ‘Italia agli italiani’: tutti gli altri hanno subito un’intimidazione. C’è chi reagisce come ho reagito io, come hanno fatto tanti ragazzi: ma scusami, tu chi sei per impormi cosa devo pensare? E allora manifesta ancora di più le proprie idee. Ma c’è anche chi, per quieto vivere, perché a casa non vogliono problemi o gli dicono di non esporsi, che sennò sono guai, magari ti bocciano, ti creano difficoltà, sta zitto. Ed è peggio”.

Nessun ritiro

Sul destino del volume, la posizione di Bignami si discosta da quella del ministro. Il merito della prima denuncia, ricorda, va alla collega Augusta Montaruli, ma la richiesta di cancellare il testo dagli scaffali non è nei piani: “Noi non vogliamo che il libro venga ritirato, perché, come dicevo, è quasi da ringraziare. È l’esempio che questi hanno in mente un progetto di ideologizzazione che noi dobbiamo contrastare”.