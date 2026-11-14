Dimmi chi ti finanzia e ti dirò chi sei: quello che non sapete sulla letteratura scientifica | Peter D’Angelo

Chi paga lo studio, spesso, scrive anche la domanda. In Italia la quota di sperimentazione alimentare condotta da enti pubblici è scesa dal 30% del 2004 al 17% del 2023: un arretramento netto della ricerca indipendente, cioè proprio quella che in teoria dovrebbe offrire più garanzie di imparzialità. Altrove si è scelta la strada opposta. In Svezia i test sugli alimenti sono affidati ad agenzie pubbliche, e un soggetto terzo filtra la letteratura scientifica prima che diventi linea guida, per esempio sull’obesità.

Da qui parte Diete corrotte (Chiarelettere), l’inchiesta con cui il giornalista Peter D’Angelo ricostruisce i legami tra industria alimentare e scienza della nutrizione. Il problema non sta solo nei numeri, ma nella testa di chi fa ricerca: “Il calo è brusco, i numeri sono quelli: il 17% è la ricerca indipendente. E c’è proprio un bias cognitivo, nel senso che il ricercatore, anche non volendo, inconsciamente viene influenzato. È un deterrente per arrivare a conclusioni o interpretazioni dei dati che siano il più possibile oggettive e distaccate. Ed è un problema, perché la scienza è piena di dubbi e le certezze marmoree sono complesse”.

In Italia le linee guida nascono dalla collaborazione tra l’Istituto Superiore di Sanità, la Società Italiana dell’Obesità e altri soggetti, e proprio qui la neutralità si fa sottile: “È sempre importante che ci sia il massimo distacco possibile. Però anche le società scientifiche hanno dei sostenitori: li vedi nei congressi, sono pubblici, basta entrare nei siti. C’è anche la dicitura secondo cui non dovrebbero influenzare”.

Il trucco non è nel dato

Mentire non serve. Le frodi prima o poi vengono a galla, tanto che anche The Lancet ha dovuto ritirare alcune pubblicazioni. Orientare uno studio è un’arte molto più raffinata: “Non si scrive mai neanche un rigo di dato falso. Si va a incidere sulle domande che vengono poste, quindi sugli endpoint, cioè le finalità della ricerca, sulle finestre temporali in cui si osservano gli effetti e sui soggetti arruolati. Se so che un certo alimento X dà effetti negativi dopo 12 mesi, chiudo lo studio a 6 o a 8 mesi e non troverò nessun effetto negativo. Lo studio è coerente, è corretto, e quello che viene riportato nelle conclusioni è inattaccabile”.

Con il campione funziona allo stesso modo. “Voglio dimostrare che lo zucchero non ha un impatto sull’obesità? Arruolo degli atleti che bruciano 3.000 calorie al giorno. Su soggetti del genere l’effetto evidentemente non lo vedrò, e potrò dire che non c’è correlazione tra zucchero o eccessi glucidici e obesità. Però è uno studio evidentemente orientato”.

Dimmi chi ti finanzia

Lo schema vale per tutto quello che finisce nel piatto, carne compresa. Tra animali grass-fed, allevati al pascolo, e grain-fed, nutriti a cereali, la differenza si legge nel profilo degli acidi grassi: “Nelle carni al pascolo trovi l’acido pentadecanoico, lo stearico, il vaccenico, l’oleico, il linoleico coniugato, che sono acidi grassi che vuoi nella tua dieta. Nelle grain-fed trovi anche il miristico e il palmitico, cose che non vuoi. Le quantità sono diverse, va studiato, vanno confrontati gli studi, e poi si definisce la dieta migliore anche in base al soggetto. Gli studi hanno questa grande capacità: comunicarti la realtà o comunicartene uno specchio parziale. Per capire quale dei due hai davanti devi andare a vedere chi ha finanziato lo studio. Deve essere una delle prime cose da verificare”.

Il caso più emblematico è forse quello delle uova, guardate a lungo con sospetto per il colesterolo: “Ci sono studi che dimostrano che due uova al giorno, al giorno e non a settimana, sono addirittura protettive. L’uovo ha un valore biologico del 100%: tutto viene assimilato e utilizzato per creare fibre muscolari e quant’altro, ci sono varie vitamine, è uno degli alimenti più completi. Veniamo da un’idea piuttosto ostile verso l’uovo, ma bisogna confrontare gli studi e arrivare a una sintesi, perché la letteratura aggiornata gli riconosce un ruolo importante, significativo all’interno di una dieta”.

La dieta mediterranea che non c’è più

Anche la tradizione, a guardarla bene, ha cambiato ricetta. “Gino Bergami, direttore di Fisiologia dell’Università di Napoli, raccontò ad Ancel Keys, quello del Seven Countries Study, uno degli studi che hanno influenzato di più la nostra alimentazione, che negli anni Cinquanta a Napoli non c’erano praticamente infarti. Lo trovate anche sul sito dell’ISS. Il motivo è che la dieta mediterranea di allora non è l’equivalente di quella che si fa oggi. È cambiato il profilo del glutine, perché negli anni Settanta il grano è stato bombardato con le radiazioni per nanizzarlo, renderlo più resistente ai venti e aumentarne la produzione. Oggi una mucca ti fa 50 litri di latte. Sono cambiate delle cose: allora non c’erano problemi cardiovascolari di questo tipo, oggi sono la prima causa di mortalità in Italia e in Occidente”.