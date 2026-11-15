Napoli, “Gli acquirenti ci sono”|La rivelazione di Parlato “Il problema resta il prezzo”

Parlato: “La verità è che ci sono degli acquirenti: il problema è il prezzo. Per De Laurentiis il Napoli vale due miliardi, ma secondo me oggi può valere 700-800 milioni, senza un centro sportivo e uno stadio di proprietà”.

Il Napoli non sta disputando il campionato che molti si aspettavano. La rosa è forte ma con il mercato bloccato non è stata completata, alcuni calciatori sono scontenti e Allegri è sul banco degli imputati. De Laurentiis vuole inseguire i grandi club europei, e intanto smentisce delle voci su presunte offerte arrivate per l’acquisto del Napoli. Manule parlato ha una teoria, la espone in diretta a Radio Radio lo Sport

Parlato: “Sulla possibile vendita del Napoli, De Laurentiis ha smentito: ha detto ‘Non vendo’. Però i nostri maestri del giornalismo ci hanno insegnato che, quando arriva una smentita, un fondo di verità potrebbe esserci. Quindi è una possibilità da prendere in considerazione. Credo che questa fantomatica offerta da due miliardi comprendesse anche lo sviluppo dello stadio, dell’eventuale centro sportivo e del brand Napoli. De Laurentiis adesso sta accelerando proprio su queste due questioni: il centro sportivo a Qualiano e lo stadio nella zona di Napoli Est. Chiaramente sono operazioni che farebbero salire la valutazione del club e, di conseguenza, quanto potrebbe incassare.La mia sensazione è che il Napoli sia il giocattolo di De Laurentiis e che lui voglia continuare a giocarci finché avrà vita. Però ho anche un’altra sensazione: il Napoli deve trovare delle partnership. Tra quest’anno e il prossimo dovrà rifondare la squadra. Non ha fatto mercato a gennaio e non lo ha fatto quest’estate: dovrà investire tanto”.