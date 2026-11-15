Napoli, duro scontro Parlato – Ordine: “Ora basta, ricordi cos’è successo l’anno scorso?!”

Il clima in casa Napoli non è sereno, i punti in classifica sono pochi e la squadra non esprime sicuramente un calcio spumeggiante. La sosta non placa le polemiche e le critiche all’attuale allenatore.

“Preferisco una conferenza stampa di Conte piuttosto che dieci conferenze da 0-0 di Allegri!”

Il confronto si infiamma a Radio Radio Lo Sport: al centro della discussione gli infortuni del Napoli, gli errori di mercato e le responsabilità di Allegri nella valutazione della rosa. Parlato insiste, Ordine lo incalza. Poi il botta e risposta: “Fammi parlare!” — “Stai parlando da tre ore!”

Chi ha ragione? Il problema del Napoli è la gestione di Allegri o una rosa arrivata a fine ciclo? Nelle prossime partite si decide il destino dell’allenatore.