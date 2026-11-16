La clamorosa proposta di Moggi: “Juventus, serve uno shock: riprendi Thiago Motta!”

Aspettare o scuotere: la sosta ha consegnato alla Juventus un dilemma che il campo non ha ancora sciolto. La squadra di Luciano Spalletti tornerà in campo domenica 22 novembre alle 12.30 contro il Venezia da settima in classifica, con 18 punti, a sei lunghezze dal Milan quarto, e un bilancio di tre sconfitte in undici giornate.

Lo shock e il nodo continuità

Per Luciano Moggi c’è bisogno di uno scossone: “Quando ci sono queste situazioni di altalena bisogna dare alla squadra uno shock“, ha detto in diretta a Radio Radio Lo Sport. Il nodo è la continuità: tre sconfitte nelle prime nove giornate, evento che alla Juventus non capitava dal 2015/16 nell’era dei tre punti.

Anche dopo il 2-0 al Napoli, il successo in Europa League sul campo dell’AZ e il 2-2 di Firenze il problema resta, con lo stesso Spalletti che ha parlato di rendimento discontinuo in troppi singoli.

Conte lontano, il precedente Motta

Il nome che da settimane accompagna ogni discussione sulla panchina bianconera è quello di Antonio Conte, artefice di tre scudetti consecutivi alla Juventus e senza squadra dopo l’addio al Napoli di fine maggio. Per Moggi, però, la pista non esiste: “Antonio Conte non verrà alla Juventus“.

Il precedente richiamato è quello di Thiago Motta, esonerato il 23 marzo 2025 con la Juventus quinta, a un punto dal quarto posto, dopo due sconfitte consecutive, e sostituito da Igor Tudor. Da lì l’idea di dare stimoli passando da un ritorno più che da una rivoluzione: “riportando un allenatore che è mandato via in malo modo come se non avesse mai visto il pallone“.

La sintesi di Luciano Moggi: “La squadra ha bisogno di stimoli perché non è una grande squadra, e se non c’ha gli stimoli si perdono anche le partite“.

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