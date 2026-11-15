Il Belgio non possiede l’appeal, anzi l’allure della Francia, però non ha avuto nulla da invidiare agli uomini di Zidane sul fronte della qualità e della circolazione di palla. Noi, dopo averli sorpresi con un’azione che sembrava la prosecuzione dell’agonistico stato di grazia esibito a San Siro, abbiamo smesso di contendere le zolle più strategiche al gemello ispirato di De Bruyne e ai suoi compagni.

Bisogna dirlo: stavolta non ha funzionato l’assemblaggio della formazione iniziale e anche gli avvicendamenti son sembrati inefficaci per cambiare l’inerzia di una partita che ci colpisce come una ventata fredda mentre ci stavamo godendo il tepore dei recenti risultati. Ventata provocata dal ritmo maggiore, di gambe e di pensiero, esibito dai belgi subito dopo il gol di Pio Esposito e fino alla fine, contro un centrocampo nostrano più delicato che raffinato, con qualche giocatore spaesato e con una lezione di concretezza che ora siamo chiamati a dimostrare di avere imparato. È questo il momento ideale per voler bene agli Azzurri: se così non fosse vorrebbe dire che le luci di San Siro si sarebbero spente già, effimere come gli aggettivi che a qualche giorno di distanza qualcuno sta già cancellando.