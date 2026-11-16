Ad agosto, per raggiungere Ravenna, Ronaldinho era atterrato all’aeroporto di Forlì con aspettative e intenzioni differenti.

Tre mesi dopo, proprio contro il Forlì, ha fatto quello che quasi nessuno lo credeva più capace di fare: giocare una partita vera. Domenica 15 novembre, al Benelli, il Ravenna ha battuto 2-0 i cugini romagnoli nella 14ª giornata del girone B di Serie C. Il brasiliano, che non giocava una gara ufficiale dal 2015, è rimasto in campo 46 minuti, tanti quanti i suoi anni. A giugno, a sentire il club, non avrebbe dovuto giocarne nemmeno uno.



La storia comincia lontano dalla Romagna, il 23 giugno, in un ristorante Cipriani di Miami. Ronaldinho firma con una squadra di terza serie e si presenta con una promessa: “Non vedo l’ora di ballare con il pallone. Il calcio per me è sempre stato gioia, e voglio portare questo spirito a Ravenna. Che la magia abbia inizio”. Accanto a lui c’è il presidente Ignazio Cipriani, imprenditore della ristorazione e degli hotel, che da bambino aveva il fuoriclasse brasiliano come idolo. Ronaldinho non arriva solo come giocatore: entra anche nella società come socio.

Il freno di Braida

A spegnere l’entusiasmo, pochi giorni dopo, è proprio il club. Il vicepresidente onorario Ariedo Braida spiega alla stampa italiana che Ronaldinho parteciperà a un evento di marketing, ma in Serie C non giocherà, anche per via dei suoi 46 anni. Per molti è la conferma di quello che sospettavano: un nome da copertina per far parlare di Ravenna, niente di più. Poi lo stesso Braida, con il passare delle settimane, lascia socchiusa una porta.



Ad agosto la porta si apre del tutto. Ronaldinho arriva con un jet privato e viene presentato ai tifosi sulla spiaggia di Marina di Ravenna. Il presidente chiarisce subito dove vuole arrivare: “Il suo obiettivo è romantico, provare a segnare il suo ultimo gol”. Il gol in questione sarebbe il numero 300 della carriera. A ottobre arriva l’annuncio ufficiale, con un titolo che non lascia spazio ai dubbi, “La magia non se n’è mai andata”, e un comunicato che risponde a chi non ci credeva: “Ci dicevano che era impossibile. Il 15 novembre Ronaldinho scenderà in campo al Benelli, con la nostra maglia, addirittura in un match così importante come il derby con il Forlì”. Nel frattempo Panini stampa figurine dedicate e il Benelli viene ampliato per l’occasione.

Quarantasei minuti

Il numero 10 è suo, e parte titolare accanto a Rabbi. Il piano era tenerlo in campo mezz’ora, ma lui si prende tutto il primo tempo. Al 7′ pennella un calcio d’angolo sulla testa di Donati, che costringe il portiere alla parata. Al 36′ riceve spalle alla porta al limite dell’area, protegge il pallone e da quel tocco nasce l’azione dell’1-0, firmato ancora da Donati. Il fisico, va detto, non è quello dei giorni migliori: prima del derby aveva svolto una sola seduta di allenamento con il gruppo, e con il passare dei minuti fatica a reggere il ritmo dei compagni. Ma il pallone, quando gli arriva, lo tratta ancora come un tempo. All’intervallo esce tra gli applausi e si inchina al pubblico, anche alla curva ospite. Nella ripresa Rabbi chiude i conti, e il Ravenna resta in scia dello Spezia nella corsa al primo posto.

Da Ravenna a Times Square

Al Benelli ci sono quasi 7.000 spettatori, numeri che in Serie C si vedono di rado. In tribuna siedono due ex compagni del Milan, Serginho e Dida, che lo definisce “il più grande showman del calcio mondiale”. La partita va in onda negli Stati Uniti su CBS, e le immagini arrivano sui maxischermi di Times Square. Per Ronaldinho è la presenza numero 700 con i club. C’è anche una coincidenza: oggi il responsabile degli arbitri di Serie C è Emidio Morganti, che nel 2008 aveva arbitrato il derby di Milano in cui Ronaldinho segnò il suo primo gol in Italia.



A fine partita il cerchio si chiude proprio con l’uomo che a giugno aveva frenato tutti. Braida, quello del “non giocherà”, ora parla di “magia pura”. Cipriani racconta che Ronaldinho non voleva uscire dal campo, e lui stesso ammette che il tempo è volato via troppo in fretta.



Del copione mancava solo il finale. Ronaldinho è rimasto fermo a 299 gol, e quel trecentesimo che il club aveva messo al centro di tutta l’operazione non è arrivato. Quando ha salutato il Benelli con l’inchino, sembrava proprio un addio. Ma a chi gli chiedeva se questa fosse davvero l’ultima volta, ha risposto senza esitare: “Se mi chiama il presidente, torno”.