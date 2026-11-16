Edoardo Bove si racconta: “Ritorno in Serie A? Perché no! Ai tifosi della Roma posso solo dire grazie”

Il calcio ritrovato al Watford, la possibilità di tornare a giocare in Italia e un legame con la Roma che è rimasto intatto. Edoardo Bove si è raccontato ai microfoni di Radio Radio a margine dell’evento “ConTe in un battito”, che si è svolto il 15 novembre a CasaViola: una giornata dedicata allo sport e alla sensibilizzazione sul primo soccorso, alla vigilia dell’uscita del suo docufilm “In un battito”, nelle sale il 16, 17 e 18 novembre.

Dal percorso affrontato dopo il malore al ritorno all’Olimpico, fino alla Roma di Gasperini, alla Fiorentina e al progetto della Boreale: tutte le parole dell’ex centrocampista di Roma e Fiorentina.

Edoardo Bove: “Per sempre grato ai tifosi della Roma”

Che cosa ha rappresentato per te l’esperienza di questo docufilm?

“Questo progetto mi ha dato la possibilità di riempire lo spazio vuoto che si è creato dopo “quel” 1° dicembre (2024, giorno di Fiorentina-Inter ndr). La traiettoria della mia carriera si è fermata un attimo, ma tutto quello che è successo da allora me lo porto dentro ed è raccontato nel docufilm. Era difficile mettere mano a 130 ore di girato e farle durare 90 minuti più recupero, proprio come una partita. C’è tutto il percorso interiore che ho fatto: non solo il ritorno in campo, ma anche le persone, le fondazioni e le associazioni che ho incontrato sul primo soccorso.

In Italia credo che siamo un po’ indietro: bisogna far capire che un intervento tempestivo può fare la differenza tra una vita salvata e una persa. Io sono stato fortunato ad avere un’ambulanza a dieci metri dal campo e in tredici minuti ero in ospedale, ma la mia non è una situazione replicabile. Dobbiamo fare tutti uno sforzo per informarci di più: io ero il primo a non conoscere l’argomento”.

La sensibilizzazione è il senso principale di questo lavoro?

“Sì, insieme al desiderio di ridare indietro tutto l’affetto che ho ricevuto. Ho pensato di mettermi quasi a nudo, di far capire cosa stessi provando e lanciare un messaggio: per superare certe difficoltà, a volte bisogna farsi aiutare anche da professionisti. Ho lavorato con una mental coach e uno psicoterapeuta. Il film ha aiutato anche me a tirar fuori tante emozioni, perché sono molto introverso. È stato una sorta di rifugio e sono orgoglioso del percorso fatto”.

Come sta andando al Watford e quali differenze hai trovato rispetto al calcio italiano?

“Sta andando bene. Non nascondo che è dura: in Inghilterra il ritmo è molto elevato e bisogna allenarsi forte. È un calcio culturalmente differente, molto più diretto, con i tifosi a due centimetri dal campo. Sono contento di questa nuova esperienza. Continuo comunque a guardare il calcio italiano, la Serie A e la Nazionale, perché è il posto in cui sono cresciuto e quello che ho sempre seguito”.

Sogni di poter tornare a giocare in Italia, magari con una normativa diversa?

“Non lo chiamerei sogno, perché sono davvero contento di dove sono: ho la possibilità di giocare nuovamente e di mettere il calcio al centro della mia vita. Se in futuro dovesse esserci la possibilità, perché no? Vedo che ci sono novità a livello normativo: verrà analizzato ogni caso singolarmente per permettere anche ad atleti con defibrillatori di praticare sport agonistico. È già successo nello sci. Io continuerò a giocare fino a quando ne avrò la possibilità e lo farò divertendomi”.

Che cosa ti è rimasto dell’abbraccio dell’Olimpico e qual è il ricordo più forte della tua esperienza alla Roma?

“L’emozione che mi è rimasta dentro lo stomaco è la finale persa a Budapest. È qualcosa che ti forgia e ti fa capire cosa significa fallire: per noi è stata davvero una bella batosta. Mi piace ricordare anche quel tipo di emozioni. Nel ritorno all’Olimpico c’era un po’ di nostalgia. Non mi aspettavo di ricevere quel tipo di affetto e sono crollato in un pianto che non dimenticherò mai. Per questo non smetterò mai di ringraziare i tifosi della Roma”.

Che cosa ti piace della Roma di Gasperini?

“Mi piace che vada all’attacco e non abbia paura di prendere gol. Vengo dall’Inghilterra ed è così: si pensa a fare un gol in più dell’avversario, piuttosto che a non prenderli. A volte è difficile mantenere questo equilibrio, ma credo che la Roma si difenda attaccando in questo momento. È bello vedere le sue partite”.

Come spieghi l’inizio difficile della Fiorentina? Sei ancora in contatto con i tuoi ex compagni?

“Sono in contatto con molti giocatori. Ho l’impressione che sia un ciclo nuovo, in cui c’è bisogno di tempo per far conoscere i nuovi e dare agli allenatori la possibilità di lavorare. Nel calcio moderno è difficile, perché servono risultati, ma dal mio punto di vista serve anche un po’ di pazienza”.

Quali sono gli obiettivi del progetto Boreale? Possiamo immaginare un percorso simile a quello di De Rossi con l’Ostiamare?

“I piani sono far divertire i ragazzi, dare loro le strutture migliori e la possibilità di giocare senza pressione. Sono nato con la passione del calcio, ma mai con quel sogno di dover arrivare: mi è sempre bastato giocare con un pallone. Quando ho potuto farne un lavoro sono stato la persona più felice del mondo. Vogliamo permettere a questi ragazzi di giocare senza la pressione di dover dimostrare qualcosa, migliorando le strutture perché possano esprimere se stessi e le proprie potenzialità, ma divertendosi”.

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