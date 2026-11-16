La Germania è una bomba pronta a esplodere (e quindi anche l’UE): sentite l’allarme dei sindacati

C’è un avviso, un allarme lanciato dai sindacati e dai datori di lavoro tedeschi che evidenzia che la deindustrializzazione della Germania sta procedendo a ritmi allarmanti. Cosa vi avevo detto qualche anno fa? I problemi sarebbero arrivati da Francia e Germania. Puntualmente si sta verificando. Nei prossimi 2-3 anni rischiano infatti di sparire fino a 300.000 posti di lavoro chiave all’interno del reparto della manifattura tedesca. Ricordate benissimo che la Germania è stata per decenni il faro manifatturiero dell’Europa.

La spina dorsale del paese è sotto attacco

Il settore meccanico, metalmeccanico ed elettromeccanico, che rappresenta la vera spina dorsale del paese, è particolarmente colpito da questa crisi profonda. Non è una crisi, io ve la spiego da tanti anni, è un cambiamento deliberato e pianificato di sistema economico, come vi ho spiegato in alcuni miei libri.

Negli ultimi 7 anni il settore ha già bruciato circa 350.000 posti di lavoro e registrato una perdita secca di valore aggiunto pari a 42 miliardi annui. Ma mi raccomando, eh, non mettiamo in discussione il modello di questa dittatura europea. Se le stime previsionali si dovessero avverare, il totale degli occupati nei due settori scenderebbe a 3,4 milioni entro il 2030, toccando i minimi storici dal 1990. Guarda caso, quando c’era appena stato l’accordo col Mitterrand per fare quella che poi sarebbe diventata l’Unione Europea, o meglio la dittatura europea.

Il vero problema: burocrazia e transizione ecologica

Questa tempesta perfetta sarebbe alimentata da costi energetici fuori controllo, concorrenza cinese, barriere commerciali statunitensi. No, questo è falso. Questi sono problemi che hanno tutti. I veri problemi sono la burocrazia europea, i tempi, i costi, e soprattutto la transizione ecologica moralistica e assolutamente assurda imposta dalla dittatura europea. La crisi si riflette anche in una durissima vertenza sindacale, con i sindacati che chiedono ancora aumenti salariali a fronte della resistenza dei datori di lavoro. Il problema è che l’Unione Europea è riuscita a mettere tutti contro tutti.

Il blocco industriale tedesco rischia quindi di aggravare la recessione interna e di contrarre ulteriormente i consumi delle famiglie. Quello che io vi spiegavo già anni fa è il problema della domanda interna con l’idea di esportare: hanno distrutto l’economia interna, le famiglie, le imprese e i lavoratori. E questa brusca frenata dell’economia tedesca rappresenta ovviamente un campanello d’allarme anche per l’indotto e la subfornitura del Nord Italia. Naturalmente i politici italiani continueranno ad osannare la dittatura europea.

Malvezzi Quotidiani, l’Economia Umanistica spiegata bene | Con Valerio Malvezzi