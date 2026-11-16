Belgio-Italia 4-1, Damascelli durissimo: “La peggior difesa della storia”. Poi l’affondo su Mancini

L’entusiasmo per la vittoria contro la Francia è durato appena pochi giorni. Il 4-1 subito dall’Italia contro il Belgio ha riportato alla luce i problemi della Nazionale di Roberto Mancini, soprattutto sul piano difensivo. Infatti, e amaramente, la velocità degli attaccanti belgi e gli spazi concessi a Kevin De Bruyne hanno messo ulteriormente in evidenza le difficoltà di un reparto ancora alla ricerca di solidità.

Una battuta d’arresto che impone nuove riflessioni sul percorso intrapreso dagli Azzurri. Mentre il calcio italiano continua a fare i conti con le tensioni ai vertici della FIGC. Ai microfoni di Radio Radio Lo Sport, Tony Damascelli ha espresso un giudizio particolarmente severo sulla Nazionale, senza risparmiare il commissario tecnico e il suo staff.

Belgio-Italia, Damascelli boccia la difesa azzurra e attacca il trattamento riservato a Mancini

“Abbiamo perso contro una squadra più veloce di noi, con degli elementi nei ruoli che noi purtroppo non riusciamo a occupare. Noi abbiamo un grande portiere e un grande attaccante, per il resto fa tutto provincia“.

Il giudizio di Tony Damascelli è impietoso, soprattutto nei confronti del reparto arretrato e di Leonardo Bonucci, collaboratore tecnico di Mancini.

“Abbiamo una difesa che è la peggiore della storia della Nazionale e il docente di questa difesa è Bonucci, pensate un po’, che ha fatto gloria grazie a Barzagli, a Chiellini e a Buffon alle sue spalle“.

Emblematico, secondo il giornalista, il posizionamento dei difensori azzurri in occasione della rete di Doku: “È una roba da campionato di Eccellenza“.

Le perplessità di Damascelli riguardano anche il trattamento mediatico riservato al commissario tecnico, a suo giudizio destinatario di una benevolenza eccessiva da parte della stampa.“Mancini è un baciato dalla fortuna, è un buon professionista, ma è baciato dalla fortuna“.

La firma de ‘Il Giornale‘ ha riconosciuto i meriti del CT per il trionfo europeo, definito “una luce meravigliosa per lui e per il calcio italiano“, rivendicando però la necessità di utilizzare lo stesso metro di giudizio nei confronti di tutti gli allenatori.

Sul fronte federale, altrettanto netto il giudizio sulla contesa tra Giovanni Malagò e Adriano Galliani: “È una baruffa condominiale che non interessa minimamente i tifosi di calcio“.

GUARDA IL VIDEO COMPLETO SUL CANALE YOUTUBE DI RADIO RADIO – LO SPORT