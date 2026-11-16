“Vi spiego come difendersi dalle bugie dell’industria alimentare” | Peter D’Angelo

Secondo i dati di OKkio alla Salute 2023, la sorveglianza dell’Istituto Superiore di Sanità, in Italia il 19% dei bambini di 8-9 anni è in sovrappeso e il 9,8% è obeso. Il quadro riporta l’attenzione su ciò che arriva sulle tavole e su chi stabilisce che cosa sia davvero sano. È il tema di Diete corrotte. Come difendersi dalle bugie dell’industria alimentare (Chiarelettere, 224 pagine), il nuovo libro del giornalista Peter D’Angelo, che ricostruisce i rapporti tra multinazionali del cibo e ricerca scientifica. L’autore ne ha parlato in diretta ai nostri microfoni a Un Giorno Speciale.

Chi paga la ricerca

Orientarsi tra studi contrastanti, secondo l’autore, richiede metodo. “La scienza è dubbio, è un gerundio, è in costruzione. Vanno letti i dati, vanno incrociati. Ovviamente c’è una gerarchia, devono essere studi peer reviewed, devono essere studi affidabili, devono essere studi che hanno un razionale forte.”

Il nodo resta il finanziamento. D’Angelo richiama uno studio dell’Università di Navarra che ha messo a confronto diversi lavori scientifici: “Quelli finanziati, cioè quelli dove c’era qualcuno che metteva i soldi, nell’83% dei casi avevano un risultato favorevole al produttore.” La sintesi, per l’autore, è una sola: “Chi finanzia in qualche modo influenza.”

Cosa finisce nel piatto

“Se io lo trovo al supermercato, me lo metto nel piatto, penso che sia sano. Ma così non è, nel senso vanno fatte delle valutazioni.” Da qui l’obiettivo del libro, spiega D’Angelo, che vuole dare strumenti anche a chi non è del mestiere: “Non tutti sono ricercatori, però tutti hanno il diritto di mangiare nel modo migliore possibile.”

Sul versante di chi la ricerca la fa, la posizione dell’autore è chiara: “La buona fede nei ricercatori per me è essenziale. Io sono convinto che tutti siano in buona fede.”

Il suo intervento da Francesco Vergovich e Giorgio Bianchi.