Un’ora e mezza per cambiare il mondo. Tanto è durato a Shenzhen il primo vertice trilaterale della storia tra Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin, che la stampa internazionale ha accolto come un passaggio epocale. Ci sono stati abbracci sulla scaletta dell’aereo, “il mio amico” rivolto da Trump al leader del Cremlino e una dichiarazione congiunta in quattro punti: riforma dell’ONU, aumento della produzione di prodotti petroliferi raffinati, limiti alla giurisdizione della Corte Penale Internazionale e la formula secondo cui una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta.

Per Manlio Dinucci, però, tra le parole firmate e i fatti la distanza è abissale. “Capisco che i governi debbano avere la loro diplomazia, è giusta l’accoglienza, sono giuste le strette di mano. Ma noi non siamo un governo, siamo il popolo, e avremmo bisogno di una diplomazia dei popoli”. Sulle Nazioni Unite, spiega Dinucci, il contrasto stride: “L’amministrazione Trump ha ordinato di cessare la partecipazione e il finanziamento a 31 enti dell’ONU, e a dicembre ha deciso il secondo ritiro dall’UNESCO, colpevole di riconoscere lo Stato di Palestina”. Lo stesso vale per l’immunità dei funzionari, ricorda il giornalista: “Per il secondo anno consecutivo gli Stati Uniti hanno respinto il visto a Mahmoud Abbas per l’Assemblea Generale, violando un accordo storico”.

Il disarmo sulla carta, il riarmo nei fatti

Il nodo vero, secondo Dinucci, è l’atomica. “Gli Stati Uniti entrano in una rivalità nucleare a tre senza precedenti. Dal 2020 l’arsenale cinese è passato da circa 200 a circa 600 testate, e il Pentagono prevede che superi le mille entro il 2030”. Pechino però non si è mossa nel vuoto, osserva: “Con la guerra in Ucraina e l’espansione dell’Occidente militare attorno alla Cina, Pechino ha cominciato a costruire missili balistici intercontinentali”. Sull’AUKUS il giudizio è tagliente: “Dare all’Australia sottomarini a propulsione nucleare dicendo che non porteranno armi nucleari è una favola a cui nemmeno i bambini possono credere”. Ne esce, avverte, un quadro “ancora più terrificante di quanto fosse durante la Guerra Fredda”.

Mentre si discute di tagli, la spesa militare corre

In Europa il clima si fa incandescente, con la Commissione che propone altri 45 miliardi per Kiev nel 2027. E l’Italia, sottolinea Dinucci, non fa eccezione. “Tutto il dibattito è sulla manovra finanziaria, 26 miliardi nel 2027, tra tagli a scuola e sanità. Ma si dimentica la spesa militare: stando ai dati ufficiali della NATO, quella italiana del 2026 supera i 48 miliardi di euro. L’anno prossimo sarà ancora più alta, circa il doppio della manovra. Ma chi ne parla? Nessuno”.

Grandandolo, con Manlio Dinucci | 20 novembre 2026