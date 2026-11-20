Oggi parliamo della legge di bilancio 2027 approdata in Parlamento, una manovra che si fonda su circa 11 miliardi di maggiori entrate e tagli di spese per 15 miliardi. Dall’altra parte ci sono invece maggiori deficit che sono destinati a finanziare, diciamo così, i 26 miliardi di intervento. Ma gran parte delle risorse governative è orientata a ridurre l’IRPEF per mitigare l’impatto dell’inflazione sui salari reali, affiancata da incentivi alla decarbonizzazione.

L’architettura della manovra è condizionata dai vincoli della Commissione Europea, che autorizza però il deficit solo a quelle che vuole lei, e cioè lo 0,6% del PIL solo per la difesa e solo per l’energia. Per cui si crea una struttura, a seguito di quello che vuole la dittatura europea, fatta di due bicchieri contabili: un canale privilegiato di circa 14 miliardi che deve andare sulle armi, perché non usiamo il termine difesa, usiamo il termine fare la guerra, e sull’energia, e un canale privo di risorse autonome che è tutto il resto, quindi gli stipendi, le pensioni, la sicurezza interna, le scuole, l’università, la sanità, cioè tutto il motivo per cui uno Stato dovrebbe esistere. La dittatura europea ha distrutto gli stati e distrutto la democrazia.

Il bilancio della Difesa sale a 35,8 miliardi

Per aggirare sostanzialmente questo labirinto, l’esecutivo ha inserito alcune misure energetiche nella deroga e ha ricollocato spese già previste per liberare margini nel bilancio generale. Insomma, il vero nodo critico, trascurato dal dibattito politico, riguarda l’imponente aumento delle risorse destinate alla spesa militare e all’ammodernamento delle armi. Quindi il bilancio del Ministero della Difesa toccherà quota 35,8 miliardi nel 2027, registrando un ulteriore incremento dedicato specificatamente al fondo delle armi. Ecco, queste risorse vengono stanziate proprio nell’anno in cui si riduce la rivalutazione delle pensioni e si contingentano i fondi per la sanità e la scuola. È evidente che siamo in una dittatura, la dittatura europea.

Imprenditori: perché ho perso la speranza nella politica

Io mi occupo di imprenditori, dico agli imprenditori, tanti mi contattano dal sito valeriomalvezzi.it: lasciate perdere i dibattiti politici, non abbiate più fiducia nella politica, perché io ascolto soltanto ormai chi, e non esiste, dica veramente basta a questa dittatura, perché non se ne può più. Io fra pochi minuti ricevo degli imprenditori che fanno molta strada per venirmi a trovare e parleremo di mercati, di prodotti e di come fare funzionare la propria impresa. Avere speranza nel fatto che la politica cambi rotta dopo un quarto di secolo? Io sinceramente l’ho persa.

Malvezzi Quotidiani, l’Economia Umanistica spiegata bene | Con Valerio Malvezzi