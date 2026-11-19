Il 17 novembre la Camera ha approvato in via definitiva, con 147 sì, 93 no e 5 astenuti, il ddl contro l’antisemitismo già passato al Senato a marzo. Il testo adotta la definizione dell’Ihra, l’International Holocaust Remembrance Alliance, con i relativi esempi, e ha diviso il centrosinistra: contrari Pd, M5S e Avs, con i riformisti dem in ordine sparso. Per Il Foglio, che ne ha sostenuto l’approvazione, “la decenza richiede un voto facile”. Non la pensano così Renate Holzeisen e Alberto Contri, ospiti di Un Giorno Speciale.

Le norme che già esistono

“Questa normativa introdotta è assurda, è sbagliata come tante cose che sono sbagliate, di una superficialità e di una inutilità. Vogliamo parlare di discriminazione, allora evitino che ci siano discriminazioni a danno della popolazione in futuro, proprio abusando di cosiddetti vaccini.” Lo sostiene l’avvocata Renate Holzeisen, che richiama le tutele già previste: “C’è nella Costituzione, c’è nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, ci sono tutte le normative necessarie per appunto agire contro le discriminazioni.”

“Se fossi ebreo, io sarei offeso e io direi, ma che ho bisogno di una tutela extra?” Così Giorgio Bianchi, sulla stessa linea.

Una raccolta firme per abrogarla

Il punto più grave, per Alberto Contri, riguarda la scuola: “Uno non potrà dire, come io vado dicendo insieme ad altri, ma guardate che lo Stato di Israele è stato deciso dagli inglesi che con un righello sulla carta geografica hanno detto qui ci sarà lo Stato di Israele. Voglio vedere se nei libri di storia diranno questo o diranno qualcos’altro.”

La proposta di Contri: “Bisogna partire immediatamente con una raccolta firme per l’abrogazione di questa legge. Facciamoci sentire.”