Il calo dei salari potrebbe precedere quello dei posti di lavoro: è la tesi di The Economics of Intelligence, il saggio pubblicato il 29 ottobre dal DeepMind Institute da Alex Imas, Andrew Koh e Shane Legg, cofondatore di Google DeepMind, che si fonda sul lavoro teorico Organizing Intelligence. Secondo gli autori l’effetto dell’intelligenza artificiale si manifesta prima sulle retribuzioni e solo dopo sulla struttura delle imprese, per cui un tasso di occupazione stabile è una prova debole del fatto che l’IA non stia incidendo sull’economia.

Gli stipendi prima dei posti

Per Michele Kettmajer è proprio questo l’aspetto che sfugge, perché si ragiona quasi solo in termini di occupazione. Nell’esperimento che riduce l’economia a poche persone, ricorda, “il salario sia degli specialisti, sia quello dei coordinatori cala”. Il meccanismo lo riassume Giorgio Bianchi: “Come costo gestionale è un costo inferiore, e quindi quello poi diventa lo standard di prezzo per quel determinato tipo di lavoro”.

Più esposti di tutti, sempre secondo Bianchi, sono i lavori junior, quelli di chi esce dall’università e comincia l’apprendistato: domani rischiano di non offrire più nemmeno l’esperienza. Immagini che a suo dire circolano già mostrerebbero operai tessili in Bangladesh con una webcam legata alla testa, i cui gesti servirebbero ad addestrare robot umanoidi. “Lì non c’è sciopero che tenga, non c’è malattia, non c’è niente”.

L’intelligenza mosaico

Rinunciare alla tecnologia non è la strada indicata da Kettmajer, che richiama l’intelligenza artificiale “disarmata” invocata da Leone XIV nell’enciclica Magnifica Humanitas, del maggio 2026. “La vita umana rimane sempre al primo posto, la dignità umana e il discernimento”. A cambiare dovrebbe essere chi decide: “Dovrebbero essere le comunità che decidono cosa e come deve essere questa intelligenza artificiale. Per ora non è così”.

Un segnale di speranza arriva, secondo Kettmajer, dalla cosiddetta intelligenza mosaico: gli esseri umani come tessere imperfette che, proprio per le loro differenze, compongono una figura più ampia. Il concetto compare nello stesso lavoro dei ricercatori DeepMind e riguarda ospedali, redazioni, laboratori, imprese artigiane, dove il risultato non coincide con la somma delle produttività individuali. Ciò che fa la differenza è quello che le macchine ancora non possiedono: “La capacità di riconoscere l’errore altrui, il mutuo soccorso, la collaborazione, l’ascolto. Tutte queste capacità, per ora, l’intelligenza artificiale non ce l’hanno”.