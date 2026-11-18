Il 17 novembre la Camera ha approvato in via definitiva il ddl contro l’antisemitismo, già passato al Senato a marzo: 147 sì, 93 no, 5 astenuti. Il testo adotta la definizione dell’IHRA, l’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto, compresi gli esempi che la accompagnano, alcuni dei quali riguardano Israele. Per i sostenitori, tra cui l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, rafforza gli anticorpi democratici e non introduce nuovi reati né sanzioni.

“Un popolo semita è un popolo che parla una lingua semitica”, osserva Duranti, leggendo in diretta le definizioni dei vocabolari e della Treccani: non solo l’ebraico, ma anche l’arabo. “Anche gli arabi sono semiti”, conferma Giorgio Bianchi. “L’errore sta nella legge stessa”, sostiene Duranti. I promotori replicano che il termine ‘antisemitismo’ è nato proprio per indicare l’ostilità verso gli ebrei, ed è a questo che la definizione IHRA si riferisce.

Il rischio dell’autocensura

Alberto Negri, più volte ospite di Radio Radio, ha definito la norma, in un post citato da Bianchi, “la legge più liberticida e repressiva in 80 anni di Repubblica”, con possibili conseguenze reputazionali e disciplinari per chi lavora nel servizio pubblico. “Nel dubbio non parli più, questo è il concetto”, dice il reporter: chi vuole fare carriera si attiene al ‘compitino’. Duranti teme “uno strumento in più per rompere le scatole a chiunque parli di qualunque cosa” e chiede: “L’articolo 21 esiste o non esiste?”.

La scuola

È stato affrontato anche ‘l’aspetto pedagogico’ della questione: la prevenzione dell’antisemitismo entra nella programmazione scolastica e nel piano triennale dell’offerta formativa, con percorsi interdisciplinari, seminari, incontri con testimoni e collaborazioni con musei e comunità ebraiche, oltre alla possibilità di bandi annuali del Ministero dell’Istruzione. Bianchi afferma: “Mettere le mani sulla pedagogia vuol dire mettere le mani sul futuro dei nostri giovani”, avverte.