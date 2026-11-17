La legge di bilancio 2027 è arrivata alla Camera con undici giorni di ritardo rispetto alla scadenza prevista dalla legge, e ora affronta la fase degli emendamenti: il termine in commissione Bilancio è fissato al 17 novembre alle 18. Le opposizioni chiedono di riscrivere il testo, mentre i sindacati hanno proclamato lo sciopero contro i tagli alla scuola. In questo quadro Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, ha preparato le sue modifiche, e Antonio Tajani lo ha definito “la quinta colonna dell’opposizione”. Il generale, ai microfoni di Lavori in Corso, spiega la sua linea e avverte sulla fiducia.

La manovra e gli emendamenti

Il giudizio sulla manovra del governo Meloni non lascia margini: “Questa legge di bilancio non migliorerà nulla, ma nessuna legge di bilancio fatta con i margini che abbiamo a disposizione e di cui siamo in parte responsabili servirà a qualcosa. Vede, è come curare un malato terminale di cancro dandogli del paracetamolo e la vigile attesa.” Così Vannacci.

Gli emendamenti di Futuro Nazionale puntano su scuola, pensionati, sanità e partite IVA. “Uno che abbiamo fatto è certamente di non togliere soldi né posizioni alla scuola. La scuola è la culla del progresso.” Sulla flat tax la preoccupazione è l’effetto soglia: “Se io sono una partita IVA e sono arrivato prima della fine dell’anno fiscale a 75.000 euro io smetto di lavorare oppure lavoro al nero, che è ancora peggio.”

Capitolo sanità, con il bonus da 300 euro per gli ultra 75enni nel mirino. “Oltretutto con 300 euro nella sanità privata non ti ci paghi neanche una visita diagnostica.” L’alternativa di Futuro Nazionale, spiega il generale, è un’altra: “Non vogliamo fare regali alla sanità privata, noi vogliamo un sistema di sanità pubblica che funzioni e che soprattutto non regali nulla a nessuno.”

Fiducia e linee rosse

Il nodo è la fiducia. “Se la manovra non ci piacerà e non verranno integrati almeno una parte degli emendamenti che abbiamo proposto, ebbene noi non voteremo la fiducia per questa manovra.” Le vere linee rosse, però, non riguardano i numeri: “Basta sostegno incondizionato all’Ucraina, misure vere sull’immigrazione e ritorno di chi è arrivato illegalmente in Italia nei propri paesi di origine, e poi in ultimo l’addio al Green Deal.”

Sul tema dei social network per i minori di 13 anni, Vannacci rivendica un approccio diverso: “Io sono una persona che crede nelle libertà e sono una persona che crede nella responsabilità. Noi dobbiamo formare dei genitori e lasciare alle famiglie quella che è l’autorità dell’educazione.”

Poi il bilancio sul governo, che chiude il ragionamento: “Qualsiasi governo che non realizzi questi 3 obiettivi alla fine continuerà a curare con del paracetamolo e vigili attesa un malato terminale di cancro.”