Il 16 novembre il Consiglio dell’Unione europea ha inserito il giornalista irlandese Chay Bowes, corrispondente di RT International, tra i 30 individui colpiti da nuove sanzioni per interferenze informative legate alla Russia. Nel testo della decisione, riportato dalla stampa irlandese, Bruxelles gli attribuisce il sostegno alle politiche del governo russo attraverso una manipolazione coordinata dell’informazione. Il Consiglio parla di “narrazioni che legittimano e sostengono” la guerra di aggressione contro l’Ucraina. Bowes nega ogni coinvolgimento in operazioni di influenza e ha annunciato ricorso nei tribunali irlandesi.

La replica di Bowes

“Non ho mai nascosto il fatto che lavoro per RT, un’emittente russa. Confermo tutto ciò che ho detto”, afferma il giornalista nel video diffuso dopo la notizia. “Non mi è stato dato alcun preavviso. Nessuna lettera, nessuna e-mail, nessun contatto, nessuna diffida: sono stato semplicemente inserito nell’elenco delle persone soggette a sanzioni.” Gli effetti, spiega, sono concreti: “Non posso avere un conto bancario in Europa. Non posso ricevere denaro da nessuno in Europa. Non posso viaggiare all’interno dell’Unione Europea.” E sull’accusa di propaganda: “Non definisco le persone propagandisti solo perché sono d’accordo o in disaccordo con me.”

Il diritto al dibattito

“Non è necessario che siate d’accordo con me, ma dovreste avere il diritto di ascoltare ciò che ho da dire”, sostiene Bowes, che lancia anche una sfida: “Mi siederò di fronte a chiunque di loro ovunque mi sia permesso di recarmi, senza appunti, senza dispositivi.” Sul piano legale non lascia dubbi: “Lo contesterò per via legale. Lo contesterò in ogni modo possibile.” Poi il passaggio più duro: “Vogliono togliervi persino la possibilità di offrirmi una tazza di caffè. È un modo molto feudale, medievale, di cercare di mettere qualcuno in ginocchio.” La chiusura è un appello alla libertà di espressione: “Stanno uccidendo a poco a poco la libertà di parola, il libero pensiero, la ragione. È una morte per mille tagli.”