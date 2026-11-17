Oggi parliamo della richiesta di flessibilità avanzata dal governo italiano alla dittatura europea in merito ai conti pubblici. Chiedere maggiore flessibilità significa ottenere più margini per gestire il bilancio senza incorrere nelle sanzioni previste dalle regole europee. Come chiarisce la Commissione, non si tratta di un’autorizzazione generale a spendere senza vincoli.

Uno degli strumenti previsti è la clausola di salvaguardia nazionale. In circostanze eccezionali, fuori dal controllo dello Stato e con un forte impatto sui conti pubblici, il Consiglio può autorizzare una deviazione dal percorso obbligato, che però non deve compromettere la sostenibilità dei conti nel medio termine.

Se lo strumento diventa l’obiettivo

Tutto il sistema della dittatura europea è costruito intorno al controllo dei conti e non al controllo del benessere dei cittadini. Abbiamo commesso un errore filosofico strategico: scambiare lo strumento con l’obiettivo. Lo strumento che dovrebbe far star bene la gente diventa invece l’obiettivo tecnocratico della dittatura europea.

La procedura di attivazione prevede una richiesta dello Stato, una valutazione della Commissione e, infine, una decisione del Consiglio dell’Unione Europea. Questa è la procedura formale, burocratica. Tuttavia, se un governo finanzia nuove spese facendo più deficit, quel deficit, e il debito che ne deriva, non spariscono dai conti, ma vengono contabilizzati. Cambia soltanto il trattamento dello scostamento ai fini delle norme comunitarie. È tutto un discorso burocratico, capite?

La gabbia da cui è difficile uscire

La finalità dell’individuo, di cui io parlerò in un convegno il 26 novembre a Milano, riservato agli imprenditori, per spiegare loro come si fa strategia per la propria azienda, è completamente dimenticata dai discorsi europei. Molti si stanno iscrivendo dal sito valeriomalvezzi.it. Non gliene frega niente all’Europa dei cittadini, figuriamoci di quelli che devono sostenerla, cioè gli imprenditori.

La strategia europea si basa infatti su due fronti distinti: l’utilizzo della clausola per la difesa e per l’energia, cioè per fare armi e per l’energia, e una maggiore flessibilità legata a un’inflazione superiore alle previsioni iniziali. Poiché i limiti della spesa netta sono espressi in termini nominali, l’aumento dei prezzi rischia di far lievitare la spesa pubblica per voci come le pensioni. Insomma, l’Italia chiede che l’inflazione imprevista venga considerata nel valutare il rispetto dei parametri, senza essere trattata come una spesa discrezionale.

Tradotto: ci siamo messi da 30 anni in una gabbia dalla quale diventa difficile uscire, perché abbiamo buttato via le chiavi della cella.

Malvezzi Quotidiani, l’Economia Umanistica spiegata bene | Con Valerio Malvezzi