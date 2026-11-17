Il 16 novembre il Consiglio dell’Unione europea ha inserito il giornalista irlandese Chay Bowes, corrispondente di RT International, tra i 30 individui colpiti da nuove sanzioni per manipolazione dell’informazione legata alla Russia: beni congelati, spostamenti limitati, divieto per cittadini e imprese Ue di fornirgli fondi. In un video diffuso dopo la notizia, Bowes ha respinto le accuse: “Non credo sia un caso che ciò accada proprio mentre l’UE si riuniva a Dublino, che il signor Zelensky e la sua macchina propagandistica, che mi ha attaccato, mi abbiano inserito in una lista di persone da uccidere, la lista Myrtovorets, nella quale figuro“.

Il nodo delle prove

“Il tutto senza un processo, senza un contraddittorio, senza i diritti fondamentali delle società civili, cioè quello alla difesa”, dice Fabio Duranti a Un Giorno Speciale. Per Giorgio Bianchi il problema è a monte: “Il problema di fondo innanzitutto è stabilire cosa avrebbe detto per legittimare.” E ancora: “Voi mi state accusando di qualcosa sulla base di cosa? Dove stanno le prove? Chi ha esaminato le prove? Chi le ha prodotte? Dove sta la mia controdeduzione?”

Il Ministero della Verità

“Orwell, né più né meno. Il Ministero della Verità, c’è qualcuno dall’alto che stabilisce ciò che è legittimo dire, ciò che non è legittimo dire”, sostiene Bianchi. Duranti rilancia il post di Pino Cabras: “Prende forma un diritto d’emergenza che si autoalimenta, in cui chi definisce la minaccia acquisisce anche il potere di sanzionarla.” Il timore è quello dell’allargamento progressivo, con “un bazooka che può cancellare la vita di un essere, di un cittadino, che può essere proprio cancellato dalla vita pubblica”, osserva ancora Bianchi, che chiude con un avvertimento: “Se resta tutto nel torpore, se resta tutto nel cono d’ombra, vuol dire che la prossima volta puoi andare un pezzetto avanti.”

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