Il 17 novembre la Camera ha approvato in via definitiva il ddl sul contrasto all’antisemitismo: 147 sì, 93 no, cinque astenuti. Il testo aveva già incassato il via libera del Senato a marzo. Sulla carta il percorso è concluso, ma basta guardare come si sono schierati i partiti per capire che la discussione è appena cominciata.

Cosa prevede (e cosa no)

La legge adotta ufficialmente la definizione operativa dell’IHRA, con i relativi esempi, e istituisce un Coordinatore nazionale, una strategia triennale e una banca dati sugli episodi di odio. Non introduce però nuovi reati specifici. Una precisazione che pesa, perché nel dibattito pubblico si è parlato spesso di ‘norma punitiva’.

La definizione del 2016 è breve: descrive l’antisemitismo come una certa percezione degli ebrei che può esprimersi come odio. Il problema (e qui si gioca tutto) sono gli esempi allegati. Alcuni toccano le critiche allo Stato di Israele, e la legge li richiama come necessari alla sua applicazione, nonostante l’IHRA li avesse concepiti come non vincolanti. Tra i più citati c’è l’accostamento di Israele al nazismo. Amnesty teme che si finisca per limitare la possibilità di chiamare Israele a rispondere di violazioni del diritto internazionale, e osserva che l’Italia, rendendola vincolante, farebbe da apripista. Più di duemila docenti e ricercatori hanno firmato un appello contro i ddl in esame.

Il centrodestra, con Italia Viva e Azione, ribatte che l’articolo 1 fa salve la libertà di critica politica, di espressione, di riunione e di associazione. I sostenitori ricordano che 25 Stati Ue su 27 hanno adottato la definizione e che l’Italia la usa già, di fatto, nella propria strategia nazionale. Sul testo non ci sono state aperture: tutti gli emendamenti delle opposizioni sono stati respinti.

… le incongruenze delle opposizioni

Pd, M5S e Avs volevano scrivere nero su bianco che la libera critica alle azioni politiche del governo israeliano non è antisemitismo. Un altro emendamento proponeva di sostituire l’IHRA con la Jerusalem Declaration del 2021. Non se ne è fatto nulla, e M5S e Avs hanno votato contro. Al Senato il gruppo si era astenuto e sei riformisti avevano votato sì. Alla Camera il Pd ha votato contro e i riformisti si sono astenuti.

Sulla necessità di combattere l’antisemitismo nessuno discute, ed è già un punto fermo. Il vero interrogativo è un altro: chi stabilirà, caso per caso, dove finisce la critica politica e dove comincia l’odio? Sarà l’applicazione concreta della legge a dare la risposta, molto più di qualsiasi voto in Aula.