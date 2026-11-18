Prima il Lecce all’Olimpico, poi la trasferta contro il Torino e la sfida interna con l’Atalanta. Tre appuntamenti per la Lazio prima del derby con la Roma del 13 dicembre.

Da questo calendario è nato il “gioco della firma” in diretta a Radio Radio: accettereste tre vittorie nelle prossime tre partite, sapendo però di perdere il derby? Nando Orsi e Luigi Salomone hanno tirato fuori due risposte opposte. Stessi colori, parecchia distanza sulle priorità.

Lazio, Orsi firma per i nove punti, Salomone si tiene il derby

L’ex portiere non ha esitato: “9 punti in queste 3 partite e poi perdi il derby, firmi? Io sì, io sì, io firmo. […] Ma io ci sto, perché secondo me la Lazio è ancora in testa“.

Per il giornalista de “Il Tempo“, invece, vale il patto contrario: “3 sconfitte, però la vittoria nel derby“. A spiegare la scelta è stato lo stesso Salomone: “Un primo obiettivo quest’anno dei laziali veri è il fatto che la Roma non possa vincere lo scudetto. Quindi lo scontro diretto in questo senso è importante“.

E il suo anti-romanismo ha portato il discorso fino a Milano: “Io quando vedo le partite dell’Inter quest’anno, io spero che l’Inter vinca“. Dallo studio è arrivato il richiamo alle ambizioni biancocelesti: “Se devi sognare, ma fallo fino in fondo, santa miseria!”.

La palla ora passa a voi: tifosi della Lazio, voi quale delle due proposte firmereste?