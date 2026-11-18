E adesso arriva una sgangheratissima proposta da parte dell’imperatore a stelle e strisce Donald Trump, il codino biondo che fa impazzire il mondo. Una proposta, voglio dire, per porre fine alla sciagurata guerra in Ucraina. Guerra che, come non mi stanco di sottolineare ad nauseam, non è la guerra della Russia contro l’Ucraina. È invece il conflitto che l’Occidente a stelle e strisce ha scatenato contro la Russia, colpevole agli occhi di Washington di non genuflettersi in maniera servile al nuovo ordine mondiale liberal-atlantista.

La proposta: Ucraina nella NATO in cambio del Donbass

La proposta prevede, stando a quanto dichiarato dallo stesso Zelensky, che l’Ucraina entri nella NATO e in cambio la Russia si prenda il Donbass. Per come è stata presentata detta proposta, sembra che sia la chiave di volta per l’auspicata soluzione al conflitto. Peccato che, come si suol dire, si siano fatti i conti senza l’oste, in questo caso Vladimir Putin. E se a quella proposta proviamo a guardare con gli occhi della Russia, non possiamo non rilevare come essa sia palesemente stolta e demenziale, e questo per usare formule ancora ampiamente perifrastiche ed eufemistiche.

Se la Russia ha avviato la sua operazione speciale contro l’Ucraina nel 2022, ciò è dipeso anche, se non primariamente, dal fatto che Putin non poteva tollerare la occidentalizzazione, soprattutto militare, dell’Ucraina. Non poteva cioè tollerare la presenza delle basi militari statunitensi ai confini con la Russia, come del resto mai la civiltà dell’hamburger potrebbe sopportare la presenza delle basi russe o cinesi in Canada o in Messico. Ebbene, in questa prospettiva la proposta di Trump appare platealmente assurda, dacché propone di porre fine al conflitto ratificando ciò a cui la Russia da sempre si oppone e a causa del quale, di fatto, la guerra è principiata nel 2022.

L’allargamento a Est dagli anni ‘90 all’Euromaidan

Proviamo allora a ribadire l’ovvio, dacché in un’epoca di propaganda, di menzogna ed inganni anche l’ovvio vuole la sua parte. Fin dagli anni ‘90 l’Occidente, o meglio l’Occidente a stelle e strisce, si allarga a Oriente e si prende un poco alla volta gli spazi che un tempo furono dell’Unione Sovietica. L’Occidente si avvicina insidiosamente a Mosca, con l’acclarato obiettivo di prendersi in ultimo anche la Russia e di renderla una colonia fra le tante del Leviatano a stelle e strisce.

Il golpe del 2014, detto Euromaidan, letteralmente “Piazza Europa”, servì proprio a questo, a garantire una governance liberal-atlantista in Ucraina in vista dell’accerchiamento della Russia e della sua presa finale. Come si può immaginare che Putin accetti l’ingresso di Kiev nella NATO se di fatto la guerra è sorta proprio a causa di questo importuno allargamento dell’Occidente verso Mosca?

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