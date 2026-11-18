Domani milioni di persone entreranno in un negozio, prenderanno dallo scaffale la scatola di GTA 6, pagheranno alla cassa e torneranno a casa felici. Poi la apriranno. Dentro non troveranno nessun disco, solo un foglietto con un codice da riscattare online. Lo ha deciso Rockstar per tutte le copie “fisiche” del gioco più atteso del decennio: la confezione c’è, il contenuto è interamente digitale.

Qualcuno dirà che non cambia niente, tanto il gioco si scarica comunque. E invece cambia parecchio.

Il punto non è dove finiscono i dati, ma che cosa hai comprato davvero. Con un disco in mano possiedi un oggetto: lo presti all’amico, lo rivendi quando l’hai finito, lo tieni sullo scaffale per vent’anni. Con un codice compri una licenza d’uso, che una volta riscattata si lega al tuo account e da lì non si muove più.

Tradotto: il gioco resta tuo finché esistono quell’account, quello store e quelle condizioni d’uso che tutti accettiamo senza leggere. Non un minuto di più.

Non è fantascienza

Chi pensa che sia un allarme esagerato dovrebbe chiedere ai giocatori di The Crew. Il 31 marzo 2024 Ubisoft ha spento i server del suo gioco di corse, e da quel giorno il titolo è diventato ingiocabile anche per chi l’aveva pagato a prezzo pieno. Poco dopo, su PC, la licenza è sparita direttamente dalle librerie degli utenti, come se quell’acquisto non fosse mai esistito.



Il videogioco Grand Theft Auto VI viene visualizzato sullo schermo di un computer. I preordini sono aumentati vertiginosamente

Da quella vicenda è nata Stop Killing Games, l’iniziativa dei cittadini europei che chiede una cosa semplicissima: un gioco venduto deve restare giocabile anche quando il publisher decide di staccare la spina. Le firme verificate sono state oltre 1,29 milioni, e a gennaio di quest’anno la richiesta è arrivata sul tavolo della Commissione europea.

Le ragioni di Rockstar

Per onestà va detto che anche il disco, ormai, non era più “tutto tuo”. Molti giochi venduti su supporto fisico chiedono comunque patch e download corposi al primo avvio. E Rockstar ha un nervo scoperto: nel 2022 GTA 6 ha subito una delle fughe di materiale più clamorose della storia dei videogiochi. Niente dischi in circolazione prima dell’uscita significa meno copie trafugate e meno spoiler in giro per il web.

C’è però anche la parte di cui si parla meno. Il digitale conviene soprattutto a chi vende: si risparmia sulla produzione e si toglie ossigeno al mercato dell’usato, quello che da sempre permette ai ragazzi di comprare un gioco a metà prezzo. Take-Two, la casa madre di Rockstar, ha difeso la scelta paragonando la confezione ai vinili da collezione. Peccato che un vinile, la musica dentro, ce l’abbia.

Chi paga

A pagare il conto rischiano di essere anche i rivenditori. Alcuni negozi specializzati si sono già rifiutati di vendere GTA 6 in questa forma, perché trasformarsi in distributori di cartoncini con un codice stampato non è esattamente il mestiere che avevano scelto.

E se il gioco più grande del decennio sdogana questa formula, gli altri seguiranno a ruota. Allora la domanda diventa più grande di GTA: fra vent’anni, chi conserverà questi giochi? Dove li ritroveremo, se non esisterà più nemmeno un disco da tirare fuori da un cassetto?

Alessio De Paolis, 18 novembre 2026