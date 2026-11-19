Per la prima volta in sedici anni la Juventus ha iniziato la stagione dall’Europa League, dopo un sesto posto che l’ha lasciata fuori dalla Champions. Con Spalletti in panchina, rinnovato fino al 2028, il gruppo cerca ancora quella solidità che lo stesso tecnico non vede dopo il 2-2 di Firenze: “non c’è continuità in troppi calciatori“.

Il confronto che pesa

Il metro è quello della storia recente, e Luigi Ferrajolo lo applica senza giri di parole: “Io vedo tanti giocatori, quando vedo giocare la Juventus, dico, ma questa è la Juve, ragazzi?“. La domanda trova una sponda nei numeri. Dopo undici giornate di Serie A i bianconeri sono a quota 18, un punto in meno rispetto a un anno fa e undici lunghezze dietro la Lazio capolista, che ne ha 29.

Il nodo, secondo Ferrajolo, è il profilo degli uomini in rosa: “Ci sono dei giocatori che una volta non sarebbero neanche entrati nell’albergo della Juve“. Un giudizio sul livello medio più che sul singolo risultato.

Cinque anni dopo

Il riferimento è alla Juve dei nove scudetti consecutivi, l’ultimo nel 2020, ed è esplicito: “Ma cioè, vi ricordate cos’era la Juve fino a 5-6 anni fa?“. A maggio la squadra ha chiuso il campionato al sesto posto, con 69 punti.

Qualcosa si muove, almeno in attacco: Woltemade e Kolo Muani, protagonisti nelle notti europee, sono stati schierati insieme anche a Firenze. Ma la continuità, il tasto su cui batte lo stesso Spalletti, resta il punto debole di un gruppo che alterna rimonte e occasioni mancate.

Eppure il tono non è quello della condanna, ma del rispetto: “Lo dico con rispetto per tutti, ma anche e soprattutto con rispetto per quello che è stata la Juve ed è la Juve per il calcio italiano“.

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