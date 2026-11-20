Seguita senza posa la demenziale e stucchevole narrazione occidentale che vuole Vladimir Putin, presidente della Federazione Russa, responsabile di ogni male in Europa. Secondo detta narrazione fumettistica, ribadita urbi et orbi dai principali canali dell’informazione politicamente corretta e ampiamente manipolata, dietro ogni guaio che avviene in Europa vi è sempre e comunque la longa manus del perfido dittatore rosso-bruno Vladimir Putin.

Il quale, nella sua identità, sempre secondo il ritornello diffuso dai menestrelli dell’informazione controllata, combina tra loro i profili di Hitler e di Stalin. Insomma, Vladimir Putin sarebbe oggi una sorta di zar rosso-bruno, hitleriano e staliniano al tempo stesso.

Il limite delle cose

A conferma di questa narrazione surreale, fumettistica e platealmente manicomiale, basti ricordare che nei giorni scorsi è stato nemmeno troppo obliquamente indicato lui, Vladimir Putin, come il responsabile del fatto che in Francia sono andati in tilt i frigoriferi. E, come se non bastasse, si è fatto apertamente il nome della Russia e di Putin in relazione all’hackeraggio che ha colpito il Brennero nei giorni scorsi.

Vero è che, in tempi di guerra, la prima vittima è sempre e comunque la verità, ma, per dirla con il vecchio Orazio, est modus in rebus, vi è un limite nelle cose. E nel nostro caso il limite è stato già da tempo ampiamente oltrepassato, in forme che peraltro hanno esse stesse superato il ridicolo di diverse misure.

Poco ci manca ormai, lasciatemi dire, che i media politicamente corretti ed eticamente corrotti indichino in Vladimir Putin il responsabile della strage di Ustica o magari anche del delitto di Garlasco.

Fiducia nelle istituzioni e il fantasma di Goldstein

Come possono i cittadini europei nutrire ancora fiducia nelle loro istituzioni e nella stessa Unione Europea, algida tecnocrazia depressiva e repressiva che stritola i popoli europei? Come possono i cittadini d’Europa non addivenire razionalmente alla logica conclusione secondo cui il loro vero nemico non è a Mosca, a Pechino o a Teheran, ma a Bruxelles?

Come ci si può fidare ancora di un sistema dell’informazione degno del peggiore regime? Un sistema dell’informazione, voglio dire, in cui la menzogna è sfacciatamente ribadita ogni giorno ipnoticamente, al punto da imporsi come sola verità consentita? Come ci si fa ancora a fidare di questo contesto?

Insomma, la situazione, come non mi stanco di adombrare, ricorda palesemente quella di Orwell in 1984, ove, come senz’altro ricorderete, Emmanuel Goldstein veniva indicato come il nemico numero 1, responsabile di tutto e di più.

RadioAttività, Lampi del Pensiero Quotidiano | Con Diego Fusaro