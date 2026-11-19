SCONTO VOCALELLI-MOGGI SU CALCIOPOLI – Il possibile ritorno di Antonio Conte alla Juve riapre una discussione che va ben oltre la scelta dell’allenatore. In una recente intervista a Cronache di Spogliatoio, il tecnico ha parlato del proprio legame con i bianconeri e della possibilità, un giorno, di tornare sulla panchina torinese.

Un’ipotesi accolta favorevolmente da Antonello Angelini, che individua nell’ex tecnico anche di Napoli e Inter una figura capace non soltanto di guidare la squadra, ma anche di rappresentare pubblicamente una società che, secondo lui, ha perso autorevolezza. “In un club come la Juventus, che è una società ormai di patteggiatori, che non si fa rispettare, quello che mi piace di Conte è che fa anche un po’ da società“.

Una riflessione che ha riportato al centro della discussione una questione mai realmente archiviata nel dibattito calcistico: la Juventus è stata trattata diversamente dalle altre società italiane?

Vocalelli provoca, Moggi risponde: Juve, è scontro su Calciopoli

“Nella vita può succedere di tutto. Anche che uno juventino possa fare la vittima“, osserva Alessandro Vocalelli, contestando la ricostruzione di Angelini. “In quegli anni avete avuto davvero la percezione che la Juve fosse sfavorita dagli arbitri?“

Il nodo della discussione, tuttavia, non riguarda soltanto gli episodi sul campo. E la discussione coinvolge anche Luciano Moggi, che torna sulle inchieste di Calciopoli e ne mette nuovamente in discussione l’impianto. “Calciopoli sarebbe bene riparlarne, sai perché? Dopo è venuto fuori reato a consumazione anticipata, perché di 170.000 intercettazioni non hanno trovato un reato“.

Il momento più duro arriva poi con un nuovo intervento dell’ex dirigente bianconero, che tira direttamente in ballo l’Inter e la gestione delle vicende giudiziarie.

“Nel 2006 non cercavamo le colpe degli altri: volevamo solo dimostrare che fossimo innocenti! L’Inter era protetta dalla sua società, noi no. Questa è la verità“.

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