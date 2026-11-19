In molti, anche dalle colonne dei giornali più letti e soprattutto più venduti d’Europa, si stanno domandando con una certa insistenza per quale ragione Vladimir Putin, presidente della Federazione Russa, taccia solennemente sui cosiddetti attacchi ibridi che stanno colpendo ormai da settimane l’Europa.

Lasciano intendere, nemmeno troppo larvatamente, che Putin sia implicato direttamente in questa vicenda e che in fondo detti attacchi siano stati tacitamente organizzati da Putin stesso per destabilizzare l’Europa, per muoverle guerra, per seminare il panico.

Una lettura alternativa

Mi sia allora permesso prospettare una lettura alternativa a proposito del solenne silenzio di Vladimir Putin: egli tace sulla questione per il semplice fatto che ha di meglio da fare e a cui pensare. Quel che accade in Europa non è affar suo.

Gli europei, in effetti, seguitano tenacemente a cullarsi nella inconsistente convinzione di essere il centro del mondo, come se l’intero pianeta ancora orbitasse intorno alla vecchia Europa. Si tratta di un rigurgito tardivo di quell’eurocentrismo moderno che stenta a tramontare nell’immaginario degli europei, ma che, nella realtà dei fatti, ha cessato di esistere ormai da diversi lustri. Detto altrimenti, l’Europa ha smesso di essere il centro del mondo per farsi sua periferia.

Hegel e la storia universale

Lo aveva già perfettamente previsto Hegel nelle sue imperiture lezioni sulla filosofia della storia, allorché notava – siamo nella prima metà dell’Ottocento – che negli anni a venire il fulcro della Weltgeschichte, ovvero della storia universale, si sarebbe traslato al di là dell’Europa, segnatamente nelle pianure americane e in quelle russe. Hegel oltretutto citava il memorabile detto di Napoleone, il quale avrebbe detto: “questa vecchia Europa mi annoia”.

Come più volte ho rimarcato, la storia del mondo, per riprendere la locuzione hegeliana, si è attualmente traslata nei grandi imperi che, come la Russia, gli Stati Uniti e la Cina, sono i suoi reali protagonisti odierni. Per parte sua, l’Europa si trova oggi a occupare una posizione periferica e decentrata rispetto all’andamento della Weltgeschichte, la storia universale.

Ma, paradossalmente, gli abitanti dell’Europa e soprattutto i suoi amministratori ancora non ne hanno preso atto, sicché si illudono pigramente di essere il centro del mondo, com’era alcuni secoli addietro. Ne discendono molteplici conseguenze contraddittorie, tra cui quella che abbiamo in questa sede celermente analizzato: l’Europa pensa che tutto il mondo orbiti intorno a lei, e che tutti agiscano invidiandola, come diversi esponenti dei governi europei hanno palesemente detto ancora in questi giorni.

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