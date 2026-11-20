C’è una mossa che a Washington conoscono a memoria. Negli anni Settanta Henry Kissinger la usò per piantare un cuneo tra Pechino e Mosca: avvicinare la Cina per staccarla dall’Unione Sovietica. L’operazione riuscì, e il prezzo pagato si vede ancora oggi. Gli Stati Uniti non riconoscono ufficialmente Taiwan. Sull’isola tengono poco più di un ufficio di rappresentanza, mentre la armano e la sostengono in ogni modo possibile. È una contraddizione che rasenta il ridicolo, ed è figlia diretta di quel patto.

Quello a cui assistiamo oggi è la stessa manovra girata al contrario. Si tenta di sfilare la Russia dall’abbraccio cinese per riportarla vicino agli Stati Uniti. Non all’Europa, attenzione: il continente deve restare separato da Mosca. Lo dico da tempo e lo ripeto, è un obiettivo raggiungibile. A Washington conviene congelare il conflitto in Ucraina. A Mosca, credo, hanno ormai capito che il collasso di Kiev non arriverà mai, anche perché l’Europa sta lì apposta per impedirlo.

Il ponte che ho visto nascere

Il segnale è arrivato nella notte tra il 16 e il 17 novembre, a pochi giorni dal vertice di Shenzhen che avrebbe messo allo stesso tavolo Putin, Trump e Xi. Droni e missili ucraini hanno colpito il ponte di Kerch, e un’arcata è finita nello stretto insieme a un pezzo di carreggiata. Il traffico è sospeso, sulla strada come sui binari, e si parla di sei mesi per le riparazioni.

Quel ponte lo conosco. Ci sono stato mentre lo costruivano e ci sono tornato quando era appena finito. Ricordo gli alloggi degli operai, casette prefabbricate a perdita d’occhio: una piccola città sorta dal nulla, di cui conservo ancora una foto. Manodopera russa, tecnologia russa, niente arrivava da fuori. La prima volta la parte stradale era completata e mancava la ferrovia. La seconda, anche i binari erano al loro posto. Putin lo inaugurò di persona, e non era soltanto un’opera di ingegneria: era la saldatura fisica, prima ancora che politica, tra la Crimea e la Federazione russa. Su quella Crimea firmai un reportage per National Geographic che oggi non si può più leggere, perché National Geographic Italia ha tolto il suo archivio dal web. Una follia. Colpire quel ponte significa infliggere a Mosca un danno d’immagine enorme e ricordarle che la partita è tutt’altro che chiusa.

Sparta piange, Atene non ride

Sparta è l’Ucraina di Zelensky, rimasto anche lui fuori dalla stanza ad aspettare notizie dagli alleati americani. Atene però non ride. Trump sostiene che le due parti perdano 25.000 soldati al mese. Penso che abbia gonfiato la cifra, ma le perdite sono pesantissime su entrambi i fronti. Gli hacker bielorussi di Cyber Partisans e quelli ucraini di Silent Crow sono entrati negli archivi di Rosstat, l’istituto statistico russo, e ne hanno portato via milioni di certificati di morte. Incrociando i codici legati ai decessi in guerra, sono arrivati a oltre 400.000 caduti russi dall’inizio dell’operazione speciale. È un numero che coincide con le stime dell’intelligence britannica e con l’idea che mi ero fatto io. Sul versante ucraino, con ogni probabilità, i morti sono molti di più.

Per un Paese con la demografia della Russia, circa 140 milioni di abitanti, un’emorragia del genere non è sostenibile a lungo. Per questo sono convinto che prima o poi il conflitto andrà congelato.

Il doppio bottino di Washington

A quel punto gli Stati Uniti incasseranno due vantaggi strategici. Il primo è portarsi a casa l’80% dell’Ucraina, e lo dico nel senso più letterale: se la pappano. Il secondo è mantenere, nei secoli dei secoli, il disaccoppiamento tra Europa occidentale e Russia. Da questa parte del continente nessuno sembra intenzionato a fare marcia indietro, nemmeno i partiti che fino a ieri venivano bollati come filorussi. L’AfD in Germania, Nigel Farage in Gran Bretagna, Marine Le Pen in Francia, la stessa Giorgia Meloni, che un tempo finiva negli elenchi dei leader vicini a Mosca: hanno fatto tutti un’inversione a U. Farage, che un giorno sì e l’altro pure era ospite di Russia Today, di recente ha dato del ratto a Putin. Le Pen, dopo i droni che hanno bloccato l’aeroporto di Liegi, ha chiarito che la Francia non si fa dettare l’agenda dai russi.

La ragione è semplice. Un riavvicinamento con Mosca Washington lo vuole, ma lo tiene per sé, al piano di sopra. Al piano di sotto non lo concederà. Finché resterà nella sfera d’influenza americana, l’Europa ha un compito preciso: contenere la Russia sul continente e tenere in piedi l’Ucraina, armandola oggi e, con ogni probabilità, ricostruendola domani.

Poliziotto buono, poliziotto cattivo

Qualcuno obietterà che se Washington manda Witkoff e Kushner a Berlino per coordinarsi con gli europei su garanzie di sicurezza e ricostruzione, allora l’Europa conta. Non è così. È il gioco del poliziotto buono e del poliziotto cattivo, vecchio come il mondo. La crisi ucraina l’hanno costruita gli Stati Uniti, e non sono io a dirlo. Lo racconta Stephen Kinzer, a lungo corrispondente del New York Times e dunque fonte al di sopra di ogni sospetto, nel suo libro Boiling Points. Kinzer non parte dal 2022 né dal 2014, e nemmeno dall’indipendenza ucraina. Risale al 1949, quando Washington imbocca una linea antisovietica che diventerà poi antirussa, e capitolo dopo capitolo ricostruisce il percorso politico e culturale che ha messo l’Ucraina in rotta di collisione con Mosca. Dopo uno sforzo durato decenni, non ci si alza dal tavolo dicendo che si è scherzato.

George Friedman, fondatore di Stratfor, uno dei think tank più influenti d’America, lo ha detto senza giri di parole: ci sono volute due guerre mondiali, e poi l’intera Guerra fredda, per tenere separata la capacità tecnologica tedesca dalle materie prime russe. Per gli Stati Uniti è vitale che la manifattura europea, con la Germania in testa ma anche l’Italia, resti lontana da Mosca. L’energia e le risorse russe unite all’industria europea darebbero vita alla prima potenza del pianeta, e Cina e Stati Uniti resterebbero entrambe fuori dai giochi. Perché la Russia è Europa. Quando parliamo di Russia ed Europa centrale parliamo dello stesso soggetto, con lo stesso interesse strategico: fare da contrappeso allo strapotere anglosassone e a quello cinese. Quest’ultimo, sia chiaro, l’abbiamo creato noi, con le delocalizzazioni e con la politica di Kissinger in chiave antirussa. Poi il mostro è sfuggito di mano, e adesso si cerca di contenerlo.

Le mutande dell’Ucraina

Per questo non crederò mai a una vera volontà di riconciliazione sul continente. Il piano è congelare il conflitto, prendersi l’80% dell’Ucraina e lasciare a Mosca le mutande. Avete presente il cane che azzanna il ladro e gli strappa le mutande mentre scappa? Ecco, il resto deve restare dall’altra parte. Se gli Stati Uniti ci riusciranno, per la Russia sarà la peggiore sconfitta strategica della sua storia, e Putin verrà ricordato come il leader che ha perso l’Ucraina. Se invece i russi riusciranno a far crollare Kiev e a riportare le lancette a prima del colpo di Stato di Maidan, la sconfitta sarà dell’Occidente, e in particolare dell’egemone americano. Su questo non ci piove.

Intanto l’Europa esegue.

L’abbiamo visto a Roma con il festival del cinema russo al Barberini: qualcuno ha deciso che non si doveva fare, e non si è fatto. Così si spezzano i legami culturali e psicologici, non tanto con il governo quanto con il popolo russo. La frattura corre su due piani, quello politico e quello antropologico, e il secondo è il più grave: i russi stanno cominciando a odiarci, dopo averci amato alla follia. Pochi sanno che l’italiano è la quarta lingua più studiata in Russia. Il francese era la lingua della corte degli zar, e chi ha letto Guerra e pace ricorda interi passaggi scritti in francese. Perfino l’insalata russa, a Mosca, si chiama insalata Olivier, dal nome del cuoco francese che la inventò. Con tutta quella maionese, ci si poteva arrivare che russa non era.

Washington ordina e noi obbediamo, anche quando va contro ogni nostro interesse. Vale per il DDL antisemitismo e vale per il Mediterraneo, dove la crescita di Israele significa il ridimensionamento automatico di tutti gli altri Paesi che vi si affacciano. Non a caso l’unica che se ne occupa seriamente è la Turchia. Se dopo l’Iran i conti di Israele dovessero tornare, sarà proprio Ankara la prossima portata del menu, e il terreno di scontro, con ogni probabilità, sarà la Siria.