Vladimir Putin replica ai governi europei che denunciano il rischio di un’aggressione russa e li invita a mandare i loro rappresentanti a Mosca prima di decidere il formato dei prossimi colloqui sull’Ucraina. Il presidente russo ha parlato a Shenzhen, dopo gli incontri con Donald Trump e Xi Jinping al vertice APEC. Nelle stesse ore, a Berlino, Friedrich Merz riuniva la Coalizione dei volenterosi con Volodymyr Zelensky.

Dal G20 all’affondo contro l’Europa

Una delle domande dei giornalisti riguardava l’invito di Trump al G20 di Miami del 14 e 15 dicembre. Putin ha confermato che la Russia sarà rappresentata ad alto livello e si è riservato di decidere se partecipare di persona. Da lì, il passaggio ai rapporti con l’Europa.

“Ve la dirò francamente. Gli americani ci esortano tutti a migliorare i rapporti con l’Europa. Beh, noi non abbiamo rovinato i rapporti con loro. Insomma, bisogna porre fine a questa “diarrea politica”. Cosa stanno dicendo lì riguardo a presunti attacchi contro l’Europa? Tutti capiscono che non miriamo alla guerra con l’Europa. Che sciocchezze”.

I colloqui sull’Ucraina e l’invito a Mosca

Putin ha detto che Washington insiste per coinvolgere gli europei e che Mosca ha accettato la proposta americana di inserire le garanzie per Kiev in un quadro di sicurezza comune al continente.

“Così come deve essere garantita la sicurezza della Russia, deve essere garantita anche quella dell’Ucraina stessa. È vero. Ma come debba essere garantita, questa è la questione”.

Una data per il prossimo round, secondo Putin, resta da fissare. Quanto alla presenza europea al tavolo, il presidente russo ha legato la decisione a un passaggio preliminare. “Non siamo contrari. Ma dobbiamo capire con quali intenzioni l’Europa si presenterà a questi negoziati. E per questo, attraverso i canali diplomatici, abbiamo proposto agli europei di venire a Mosca per definire la loro posizione. E solo dopo decideremo in quale formato proseguiremo il dialogo con l’Ucraina”.

Sul nodo territoriale, Putin ha riassunto così la posizione di Mosca. “Tutti devono partire dalla realtà. Pertanto non si può parlare di sacrifici, mentre i compromessi, ovviamente, sono possibili”.

Nel video alcune parti del discorso.