Archiviata la sosta per le Nazionali e la Nations League, la Serie A riparte con la dodicesima giornata, in programma da sabato 21 a lunedì 23 novembre. In vetta ci sono tre squadre in due punti: Lazio a 29, Inter a 28 e Roma a 27, con Milan e Como rispettivamente a 24 e 23. Il confronto principale sarà Atalanta-Inter, mentre le due romane scenderanno in campo già sabato.

Il programma si aprirà sabato alle 15:00 con Lazio-Lecce. I biancocelesti arrivano dall’1-1 sul campo del Napoli, che ha permesso di conservare l’imbattibilità, ma anche ridotto a un solo punto il vantaggio sull’Inter. Gattuso ritrova Frattesi, tornato a disposizione dopo i problemi fisici accusati in Nazionale. All’Olimpico arriverà un Lecce reduce dall’1-1 contro il Torino e senza vittorie nelle ultime quattro giornate.

Alla stessa ora si giocherà Como-Cagliari. I lariani devono ripartire dopo il 2-0 subito contro l’Inter, che ha interrotto una serie di quattro vittorie consecutive in campionato e consentito al Milan di superarli in classifica. Al Sinigaglia troveranno un Cagliari rinfrancato dal successo sul Frosinone, arrivato dopo quattro sconfitte di fila.

Alle 18:00 toccherà a Parma-Roma. La squadra di Gasperini arriva dal 3-0 contro il Sassuolo e cerca la quarta vittoria consecutiva per restare a ridosso della vetta. Ancora imbattuti, i giallorossi ritrovano Svilar, Dybala e Mancini e affrontano un Parma reduce dalla sconfitta interna per 2-1 contro il Bologna. Per gli emiliani, fermi a otto punti, c’è la necessità di tornare a muovere la classifica.

Il sabato si chiuderà alle 20:45 con Napoli-Torino. Gli azzurri ripartono dall’1-1 contro la Lazio, ma i 15 punti raccolti nelle prime undici giornate impongono un cambio di passo per riavvicinarsi alle posizioni europee. La squadra di Allegri ospiterà un Torino che non vince da tre turni e che, prima della sosta, ha pareggiato in casa con il Lecce.

Domenica 22 novembre alle 12:30 sarà la volta di Juventus-Venezia. Il 2-2 sul campo della Fiorentina ha lasciato i bianconeri a quota 18, a sei lunghezze dal quarto posto. La Vecchia Signora cerca quindi una vittoria per accorciare sulle concorrenti, contro un Venezia che ha lasciato l’ultima posizione grazie al 2-1 sull’Udinese.

Alle 18:00 il Milan riceverà il Frosinone. Dopo il successo nel derby e il 2-1 sul campo del Genoa, i rossoneri puntano alla terza vittoria consecutiva in campionato. Di fronte avranno una delle sorprese di questo avvio: i ciociari sono sesti con 20 punti, nonostante la sconfitta per 1-0 a Cagliari nell’ultimo turno.

Il vero big match di questo turno si giocherà invece alle 20:45 con Atalanta-Inter. I nerazzurri di Milano hanno battuto 2-0 il Como prima della pausa, riportandosi a una sola lunghezza dalla Lazio. A Bergamo troveranno un’Atalanta tornata al successo grazie all’1-0 sul campo del Monza, firmato da Krstovic: per i bergamaschi, a quota 14, la sfida è l’occasione per dare seguito a quella vittoria. Il turno si completerà lunedì alle 20:45 con Monza-Fiorentina.

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