Da una parte il tavolo dei grandi, dall’altra la panchina. Giovedì 19 novembre, a margine del vertice APEC di Shenzhen, Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin si sono seduti per la prima volta allo stesso tavolo. Nelle stesse ore Witkoff e Kushner erano attesi a Berlino dai rappresentanti ucraini e dalla squadra negoziale europea. Sullo sfondo, l’attacco ucraino al ponte di Kerch, con una campata stradale di 270 metri crollata, e i missili russi sui ponti di Kiev.

Per Giorgio Bianchi la distanza tra i due summit è quasi lunare. “Siamo lontanissimi da una nuova Yalta”, spiega il fotoreporter, “ma il vertice è stato molto importante, soprattutto per la concomitanza con l’incontro dei volenterosi. Da una parte la Champions League di Shenzhen, dall’altra la partita al campetto dell’oratorio di Berlino. Noi siamo lì a fare da comprimari”.

Ogni tregua ha il suo detonatore

Il ponte di Kerch ha cancellato l’unica apertura in vista. “Ogni volta che c’è la possibilità di arrivare a un accordo succede qualcosa”, osserva Bianchi. “Ricordiamo gli accordi di Istanbul, seppelliti dai fatti di Bucha e dall’arrivo di Boris Johnson. Prima dell’attacco al ponte, il Consiglio di Sicurezza russo stava valutando un cessate il fuoco. Quell’ipotesi è svanita”. La risposta russa su Kiev rivela anche un cambio di obiettivo: “Il tentativo ormai non è tanto conquistare territori, ma fiaccare il morale della popolazione fino a generare un collasso dall’interno”.

Washington incassa, l’Europa obbedisce

Per gli Stati Uniti, sostiene Bianchi, il traguardo è vicino. “Vedono la luce in fondo al tunnel. Hanno tutto l’interesse a congelare il conflitto così com’è, con accordi di sfruttamento del sottosuolo. Trump fa il poliziotto buono: vuole tirare a sé la Russia e separarla dalla Cina”. Il Vecchio continente, invece, non ha margini. “L’Europa non si sta suicidando economicamente e politicamente per un vagheggiato senso di giustizia”, avverte. “Stiamo obbedendo agli ordini perché siamo nella sfera di influenza degli Stati Uniti, e se ne volessimo uscire dovremmo fare una guerra”.

Congelare il fronte non è un pareggio. “Se la Russia accettasse lo status quo”, conclude Bianchi, “sarebbe una vittoria strategica per gli Stati Uniti e una sconfitta strategica storica per la Federazione Russa, che non se la può permettere. E lo sarebbe anche per gli ucraini: avrebbero un periodo di crescita, come noi nel dopoguerra, ma vorrebbe dire vendere l’anima al demonio e perdere per sempre la propria sovranità”.