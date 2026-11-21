La Lazio non sbaglia e lancia un altro segnale al campionato. All’Olimpico arriva un netto 3-0 contro il Lecce, al termine di una gara indirizzata dalla qualità e dalla concretezza della formazione biancoceleste.

A sbloccare il risultato ci pensa Tijjani Noslin, bravo a sfruttare il cross di Isaksen e a battere Falcone con un colpo di testa. L’attaccante olandese si ripete, firmando anche il raddoppio e mettendo in discesa la partita per gli uomini di Gattuso.

A chiudere definitivamente i conti è Frattesi, che firma il tris con un elegante cucchiaio, facendo esplodere l’Olimpico.

Tre punti pesantissimi per la Lazio, che sale a quota 32 e consolida il primo posto in classifica. L’Inter e la Roma sono chiamate a rispondere: intanto Gattuso si gode una squadra che continua a vincere e a convincere.