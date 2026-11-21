Lunedì 28 settembre, a Bruxelles, i ministri dell’Agricoltura dei Ventisette erano riuniti per parlare di politica agricola comune e di fertilizzanti. Tra i punti approvati senza discussione, i cosiddetti “punti A” già concordati dagli ambasciatori nel Coreper il 23 settembre, c’era però la più ampia revisione delle regole europee sui medicinali degli ultimi vent’anni: il pacchetto farmaceutico, una direttiva e un regolamento.



A rappresentare l’Italia, come risulta dall’elenco ufficiale dei partecipanti, c’era il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. Il testo è passato con 26 Paesi favorevoli, nessun contrario e la sola astensione di Malta: il sì dell’Italia è stato espresso in quella sala. Nulla di irregolare, perché il Consiglio può adottare i punti già negoziati in qualunque formazione. Ora la parola passa al Parlamento europeo, chiamato al voto finale nella plenaria di fine novembre.

È proprio quella sedia, per Alberto Contri, docente di comunicazione sociale, a dire più di qualunque comunicato. “Non c’era il ministro della Salute, che comunque avrebbe sicuramente votato a favore. Ha votato Lollobrigida, che sicuramente non ha capito che cosa stava votando, e che in quel momento rappresentava l’Italia”.

Il ministro sbagliato

La procedura lo consente. Il punto, per Contri, è un altro. “Capisci che è tutto finto? Mandi a votare una cosa così specialistica, così tecnica, uno che non è del mestiere. Figuriamoci sulla salute“.

Se i governi firmano senza fiatare, la ragione va cercata a monte, nel modo in cui Bruxelles tiene in mano le capitali. “Quello che preoccupa è che non si vergognano nemmeno più. Cose che dovrebbero restare segrete, per lo meno, le dicono apertamente: dobbiamo convincere. E dietro ormai si capisce chiaramente cosa c’è. Se voi capi dei vari Paesi non fate questo, non vedete il Pnrr, non vedete questo, non vedete quello, non vedete il posto da vicepresidente dell’Unione europea”.

A preoccupare è anche il livello del confronto. “Ieri ho visto un siparietto incredibile: il senatore Borghi ha fatto domande precise a Fitto su alcune questioni molto rilevanti dal punto di vista dell’economia e del bilancio, e la risposta sono state delle supercazzole spaventose. Questa è la cosa offensiva”.

Indietro non si torna

Con il sì del Consiglio già incassato, l’ultima parola spetta agli eurodeputati. Ma correggere la rotta, secondo Contri, è un’impresa. “Fare marcia indietro adesso è veramente dura, perché bisognerebbe impegnare personale politico come Fidanza e altri, gente che ha già approvato le cose peggiori. Quando mi sono permesso di criticarli mi hanno risposto: ‘Ma no, abbiamo migliorato il testo’. E io mi sono permesso di dirgli: voi non capite nemmeno quello che leggete”.

Il giudizio finale è senza appello: “Torniamo al punto: abbiamo una classe politica di incompetenti, che comunque sono inginocchiati al potere massimo per avere in cambio dei pezzetti di potere”.