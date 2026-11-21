PARMA-ROMA, LE PAGELLE – Svilar 7,5

Se Malen ha sverniciato il momentaneo pareggio del Parma, lui prima ha protetto lo zero a zero dagli spifferi dei primi venti minuti.

Mancini 6

In proiezione offensiva, di testa, sfiora il gol; quando accompagna l’azione riscatta qualche incertezza lì dietro.

Balerdi 6,5

Il voto più difficile da attribuire, dopo il papocchio del momentaneo pareggio parmense: non ci era dispiaciuto per niente, intervento dopo intervento; certe leggerezze al tempo stesso sono imperdonabili, cerchiamo quindi di adottare una media ragionevole.

Hermoso 7

Partita da leader, pallone spesso pulito e ripulito, con lucida assistenza al rilancio dell’azione.

Lulli 6,5

Qualche ingenuità per quanto riguarda i fuorigioco, ma in fase di spinta, con tanto di assist per il primo vantaggio, non si è fatto parlare dietro.

Cristante 6,5

Fa uscire la Roma dal momento più critico della partita con lo stesso metodo che gli illuministi usavano per combattere le superstizioni: restando lucido. Partita alla Voltaire, dunque.

Koné 6,5

Una prima fase di gara nel corso della quale i palloni recuperati sono stati vanificati da quelli sbagliati in fase d’impostazione, poi ha registrato posizione e giri impressi al pallone, in un recupero di razionalità che ha aiutato la Roma a stabilirsi nella metà campo dei ducali.

Molina 6

Sbaglia il filtrante dal quale nasce la fuga di Elphege, però il suo errore tecnico è meno grave rispetto alle colpe che Balerdi e gli altri hanno per il posizionamento; per il resto offre un riferimento essenziale anche se non spettacolare sul suo lato.

Mora 6,5

Anche senza gol – meritato e meno facile di quanto possa sembrare – si era fatto apprezzare per aver lavorato ogni pallone con raziocinio e pulizia, senza badare ai fronzoli.

Dybala 6,5

Quando entra in partita lui, la Roma trova il vantaggio; l’autonomia è da recuperare del tutto, ma la qualità brilla anche sotto la nebbiolina padana.

Malen 8,5

Dopo il terzo porta a casa il pallone, dopo il quarto gli regalano anche Troilo, da tenere in soggiorno come statuetta degli Oscar a grandezza naturale. Il primo e il terzo gol, per fattura tecnica, sono giocate degne di Romario.

Wesley 7,5

Entra in partita come uno scooterista in mezzo ai monopattini.

N’Dicka 7

“Il” titolare della difesa, prima di ogni altra considerazione.

Soulé 6,5

Da un certo momento in poi comincia a divertirsi, e si nota.

Pisilli SV

Gasperini 8

La testa della Roma, squadra che non si disunisce di fronte alle contrarietà, è meglio dei piedi della Roma, squadra che in un pomeriggio imperfetto ne fa cinque fuori casa. Resta lui il migliore in campo.