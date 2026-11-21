PARMA-ROMA, LE PAGELLE – Svilar 7,5
Se Malen ha sverniciato il momentaneo pareggio del Parma, lui prima ha protetto lo zero a zero dagli spifferi dei primi venti minuti.
Mancini 6
In proiezione offensiva, di testa, sfiora il gol; quando accompagna l’azione riscatta qualche incertezza lì dietro.
Balerdi 6,5
Il voto più difficile da attribuire, dopo il papocchio del momentaneo pareggio parmense: non ci era dispiaciuto per niente, intervento dopo intervento; certe leggerezze al tempo stesso sono imperdonabili, cerchiamo quindi di adottare una media ragionevole.
Hermoso 7
Partita da leader, pallone spesso pulito e ripulito, con lucida assistenza al rilancio dell’azione.
Lulli 6,5
Qualche ingenuità per quanto riguarda i fuorigioco, ma in fase di spinta, con tanto di assist per il primo vantaggio, non si è fatto parlare dietro.
Cristante 6,5
Fa uscire la Roma dal momento più critico della partita con lo stesso metodo che gli illuministi usavano per combattere le superstizioni: restando lucido. Partita alla Voltaire, dunque.
Koné 6,5
Una prima fase di gara nel corso della quale i palloni recuperati sono stati vanificati da quelli sbagliati in fase d’impostazione, poi ha registrato posizione e giri impressi al pallone, in un recupero di razionalità che ha aiutato la Roma a stabilirsi nella metà campo dei ducali.
Molina 6
Sbaglia il filtrante dal quale nasce la fuga di Elphege, però il suo errore tecnico è meno grave rispetto alle colpe che Balerdi e gli altri hanno per il posizionamento; per il resto offre un riferimento essenziale anche se non spettacolare sul suo lato.
Mora 6,5
Anche senza gol – meritato e meno facile di quanto possa sembrare – si era fatto apprezzare per aver lavorato ogni pallone con raziocinio e pulizia, senza badare ai fronzoli.
Dybala 6,5
Quando entra in partita lui, la Roma trova il vantaggio; l’autonomia è da recuperare del tutto, ma la qualità brilla anche sotto la nebbiolina padana.
Malen 8,5
Dopo il terzo porta a casa il pallone, dopo il quarto gli regalano anche Troilo, da tenere in soggiorno come statuetta degli Oscar a grandezza naturale. Il primo e il terzo gol, per fattura tecnica, sono giocate degne di Romario.
Wesley 7,5
Entra in partita come uno scooterista in mezzo ai monopattini.
N’Dicka 7
“Il” titolare della difesa, prima di ogni altra considerazione.
Soulé 6,5
Da un certo momento in poi comincia a divertirsi, e si nota.
Pisilli SV
Gasperini 8
La testa della Roma, squadra che non si disunisce di fronte alle contrarietà, è meglio dei piedi della Roma, squadra che in un pomeriggio imperfetto ne fa cinque fuori casa. Resta lui il migliore in campo.