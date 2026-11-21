La Roma travolge il Parma e conquista una vittoria straordinaria al Tardini. Finisce 5-1 per i giallorossi, trascinati da uno straordinario Donyell Malen, autore di ben quattro reti.

L’olandese apre le marcature al 39’ con una splendida conclusione, poi torna protagonista nella ripresa firmando altre tre reti, completando un poker personale da assoluto protagonista. A impreziosire la goleada anche il sigillo di Rodrigo Mora. Per il Parma arriva soltanto il momentaneo pareggio di Elphege.

Una prestazione offensiva impressionante per la squadra di Gasperini, che conquista tre punti fondamentali nella corsa alle prime posizioni della classifica.

Parma-Roma, Luigi Ferrajolo “A Botta Calda”

Al termine della partita è arrivato il commento “A Botta Calda” di Luigi Ferrajolo:

“Il risultato mi ha sorpreso, non racconta bene tutta la partita. Malen è una mina vagante, rende tutto fuori dalla realtà. La partita si è sviluppata in modo strano: sull’1-1 ho temuto potesse prendere una piega non piacevole. Questa vittoria conferma tutta la qualità tecnica di alcuni giocatori della Roma, da Mora a Soulé“.