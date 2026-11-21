"Basta che lo Stato e l'Unione europea dicano 'c'è un'emergenza, abbiamo bisogno di medicinali', e il produttore è liberato in anticipo da qualsiasi responsabilità".

Vent’anni dopo, l’Europa riscrive le regole sui medicinali.

Il pacchetto farmaceutico, una nuova direttiva e un nuovo regolamento destinati a sostituire la direttiva 2001/83 e il regolamento 726/2004, è stato proposto dalla Commissione nell’aprile 2023, votato in prima lettura dal Parlamento europeo nell’aprile 2024 e chiuso con l’accordo politico dell’11 dicembre 2025. Il 28 settembre 2026 il Consiglio dell’Ue lo ha adottato formalmente: ora il testo è in seconda lettura all’Europarlamento, con il voto finale della plenaria atteso a fine novembre. Sul tavolo ci sono la protezione dei dati per i nuovi farmaci, i tempi delle autorizzazioni dell’EMA, le regole contro le carenze e le autorizzazioni temporanee in caso di emergenza.

Proprio da quest’ultimo punto parte la lettura di Renate Holzeisen, avvocata, che va dritta al cuore: “In due minuti posso dire che noi siamo privati del nostro diritto. Non ci viene più garantito il rispetto del nostro diritto alla vita e alla salute“.

Emergenza, e poi?

Tutto ruota attorno a una parola che gli europei hanno imparato a conoscere bene. “Con questa nuova normativa verrebbe introdotta la previsione che, in caso di emergenze, le autorità, dunque i nostri governi e la Commissione europea, possano agire. La Commissione già nel 2022 ha ottenuto il potere di dichiarare emergenze sanitarie a livello dell’Unione europea: dunque non siamo più esposti solo all’OMS. Se le autorità dichiarano un’emergenza sanitaria, i nostri Paesi possono utilizzare dei farmaci, e qui si riferiscono ai cosiddetti vaccini, non testati soprattutto sul piano della sicurezza e dell’efficacia. E i produttori saranno esentati dalla loro responsabilità di natura civilistica e amministrativa”.

Ciò che prima era un’eccezione, diventa norma scritta. “Adesso lo mettono direttamente nel testo normativo, qualcosa che prima non c’era. Basta che lo Stato e l’Unione europea dicano ‘c’è un’emergenza, abbiamo bisogno di medicinali’, anche di vaccini che non hanno ancora ottenuto l’autorizzazione, e il produttore, che tra l’altro ha interesse a smerciare questa roba sperimentale, è liberato in anticipo da qualsiasi responsabilità. Questa previsione non c’era nel codice dei medicinali del 2001, in un periodo in cui la lobby dei produttori non aveva ancora questo potere”.

Le responsabilità

Sul banco degli imputati non c’è soltanto l’industria. “È una riforma per la quale ha spinto tanto von der Leyen, che tra l’altro si trova in un mega conflitto di interessi proprio nel campo della produzione di queste sostanze: vorrei ricordare che suo marito è in questo business. Ma non è orribile solo la Commissione europea. I commissari vengono nominati dai governi, e nel Consiglio dell’Unione siedono i ministri dei governi. Orribili sono anche i governi dei singoli Paesi membri, se hanno dato il voto favorevole, come ha fatto purtroppo anche l’Italia lo scorso 28 settembre, a questo scempio legislativo, scientifico, etico”.

La partita degli emendamenti

Il voto non è ancora chiuso, e la strada per riaprirlo passa dal regolamento interno dell’Europarlamento. “Insieme al Comitato scientifico indipendente chiediamo innanzitutto che i parlamentari chiedano il rinvio della votazione su questo pacchetto di riforma alla plenaria di dicembre. Studiando il regolamento del Parlamento europeo, vedo che proprio lì avrebbe dovuto essere fissata, per garantire ai parlamentari il tempo giusto per studiarsi il testo. Qua qualcuno vuole correre per evitare che i parlamentari si sveglino”.

Il secondo passo è un numero preciso. “Un gruppo politico del Parlamento europeo, o almeno 36 parlamentari, possono presentare degli emendamenti. E questi emendamenti dovrebbero essere ammessi, perché c’è una circostanza importante: l’attuale Parlamento europeo è stato eletto dopo che la proposta di riforma era stata votata in prima lettura. La prima volta c’era un Parlamento in un’altra composizione, e il regolamento giustamente dice che in questa circostanza, in seconda lettura, deve essere possibile presentare emendamenti”.

Il testo è pronto, scritto a quattro mani tra diritto e medicina. “È stato un lavoro molto intenso: gli emendamenti li ho elaborati io dal punto di vista giuridico, e gli esperti del Comitato scientifico indipendente mi hanno assistita per gli aspetti medico-scientifici. Chiediamo vivamente ai parlamentari di presentarli, e ripeto, basta la soglia minima di 36. Sto già predisponendo la traduzione in tedesco e in inglese, in modo da poter attivare partiti in tutta l’Unione europea, perché questa cosa è fondamentale per la nostra sicurezza, per la nostra vita e per quella dei nostri figli”.

Sveglia

Chi pensa di potersi chiamare fuori, avverte Holzeisen, sbaglia i conti. “Se non viene fermata questa cosa, possono fare con noi quello che vogliono. E a tutti i cittadini che dicono ‘basta non farsi pungere’ rispondo: forse non avete ancora capito che chi deve lavorare, chi ha bambini che devono andare all’asilo o a scuola, a un certo punto è costretto a scegliere tra rimanere senza niente, senza stipendio, oppure farsi iniettare sostanze sperimentali”.

“Cittadini, sveglia: contattate tutti i parlamentari con i quali siete in contatto e pressateli. E questo vale per tutti i partiti, perché io sinceramente non mi fido nemmeno di quelli che a parole si dicono contro l’autoritarismo e nei fatti stanno dimostrando l’esatto contrario”.

Nel video l’intervento a Un Giorno Speciale.